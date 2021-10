1º Pedal Solidário de Atibaia e Região é adiado para 31 de outubro

O 1º Pedal Solidário entre grupos de Atibaia e Região estava previsto para acontecer no último domingo (24), mas, em razão da chuva, o evento precisou ser adiado para o próximo domingo (31). O horário de largada continua agendado para 8h e o percurso de mais de 25 km tem saída do Fórum (Avenida Jerônimo de Camargo), seguindo até o bairro Canedos, em Piracaia, e finalizando com a chegada de volta ao Fórum. Para participar, basta se inscrever no endereço https://bit.ly/1pedalsolidarioatibaia e realizar a doação de 1 kg de alimento não perecível, que deve ser entregue na data e local de largada.

(Imagem Ilustrativa: Sabine van Erp from Pixabay)

O passeio conta com o apoio da Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e é direcionado para todos os níveis e idades, promovendo uma atividade para reunir toda a família. Para segurança de todos os participantes, é necessário que as bicicletas levadas ao evento estejam revisadas. O uso de máscara e de capacete de segurança também é obrigatório.

Pedalar proporciona diversos benefícios, como a melhora do condicionamento físico e o aumento da liberação de endorfinas e serotoninas – substâncias que causam a sensação de felicidade. Além de praticar o esporte e melhorar o bem-estar, quem participar do evento também irá promover solidariedade, já que os alimentos doados para inscrição serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia e entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social ou entidades do município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia