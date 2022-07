Exercícios: Confira 10 dicas para uma boa recuperação muscular

Qual atleta nunca sofreu com dores musculares? Para quem pratica esportes, o desgaste deste tecido é um processo natural da rotina de treinamento, sobretudo após atividades mais longas ou mais intensas. É também em função deste processo, que causa microtraumas musculares, que o corpo regenera as fibras danificadas e gera resultados como a hipertrofia e o ganho de massa magra. Ainda que seja um processo natural do corpo, o período de recuperação muscular pode trazer consigo dores e desconfortos e, se mal administrado, provocar lesões de maior gravidade neste tecido. Pensando nisto, o EU Atleta preparou uma lista com 10 hábitos para ajudar na sua recuperação muscular com ajuda do fisioterapeuta Alex Evangelista e do nutricionista Alan Nagaoka.

(Imagem Ilustrativa: Javon Thorpe por Pixabay)

“A recuperação muscular é diretamente proporcional à carga de treino ao longo da vida. Quanto maior a sequência progressiva de treinamentos (carga crônica), melhor é a recuperação espontânea aguda do treinamento. Mas os fatores de recuperação ativos, quando dependem da ação profissional, são multidisciplinares: nutrição, fisioterapia, educação física e acompanhamento médico”, destaca o fisioterapeuta.

1. Saber a hora do repouso

O desgaste muscular nada mais é que um conjunto de microlesões e inflamações no tecido muscular, como resultado do estresse gerado pela atividade física. Ao repousar, permitimos que a fibras musculares se regenerem (recuperação muscular), enquanto a prática esportiva, sobretudo em maior volume ou intensidade, pode aumentar o estresse do tecido e não só atrasar o processo de recuperação como também causar lesões de maior gravidade.

Ao menos um dia de descanso semanal é fundamental, podendo ser mais dependendo de cada praticante de atividade física. Evangelista cita protocolos como a alternância dos grupamentos musculares trabalhados em cada sessão treinamento, ou seja, não trabalhar as mesmas musculaturas dois dias seguidos. Mas é preciso lembrar que cada caso tem suas particularidades. O tipo da atividade realizada, a condição física do atleta, o momento do treinamento em que ele se encontra são algumas das variáveis que devem ser levadas em conta. Por isto, é sempre recomendado o acompanhamento de profissionais de saúde como médico, fisioterapeuta e educador físico para ajudar a determinar quando e por quanto tempo parar.

2. Periodização do treinamento e evolução gradativa

Além dos dias de repouso, é importante respeitar a periodização do treinamento conforme o atleta ou aluno avança rumo a seu objetivo. Isto começa por uma frequência regular da prática do exercício de maneira mais leve, seguida pelo aumento de sua intensidade, volume ou duração. Ir muito além do que o corpo está preparado causará maior desgaste muscular e, consequentemente, períodos mais longos de recuperação e eventuais atrasos no alcance do resultado desejado com o treinamento.

O fisioterapeuta também destaca a importância de equilibrar a carga crônica com a carga aguda do treinamento. Isto é, a carga de um treinamento isolado (qualquer um deles) deve estar de acordo com a carga média acumulada durante o período. O ideal é sempre que o atleta busque um educador físico para contabilizar estes dados da melhor maneira e, com base neles, elaborar um plano de treinamento equilibrado.

Não respeitar este processo poderá acarretar problemas como o overtraining ou até mesmo complicações cardíacas, já que o coração também é um músculo.

3. Alongar-se diariamente

Não é grande novidade que o alongamento é um aliado na hora de evitar lesões, mas a sua prática é mais comumente utilizada imediatamente antes da atividade física, o que nem sempre é o mais recomendado. Evangelista destaca que o mais importante é ter neles um hábito diário. Ele aconselha realizar os alongamentos ao acordar e antes de dormir, melhorando a saúde muscular como um todo e tendo um impacto positivo de mais longo prazo.

4. Hidratação

Manter o organismo bem hidratado ajuda diretamente no funcionamento das células. Consequentemente, a hidratação melhora a absorção de nutrientes, a eliminação de toxinas, a circulação sanguínea e outros processos fisiológicos que estarão diretamente relacionados com a recuperação muscular. Isto sem contar todos os outros benefícios de uma boa hidratação para a saúde como um todo.

Segundo Nagaoka, a hidratação durante o treino depende de alguns fatores como a temperatura e a umidade do ambiente, os níveis de sudorese do praticante durante a atividade física e a intensidade e duração do treinamento. Em alguns casos, a água também pode ser acompanhada pela reposição de carboidratos e eletrólitos, de acordo com os fatores acima.

De maneira geral, o nutricionista recomenda 35 mL diários de água para cada kg de peso, o que equivale a cerca de 2,5L para um indivíduo de 70kg. O mais ideal é que este consumo também seja distribuído ao longo do dia, com cerca de 200 a 300mL a cada 20 a 30 minutos.

5. Sono regular

Um sono regular é fundamental para uma boa recuperação muscular, sobretudo quando atingimos o sono REM, sua fase mais profunda. É neste momento em que ocorrem os picos de liberação do GH, o hormônio do crescimento, a partir do qual é secretado a proteína IGF-1, responsável, entre outras coisas, pelo processo de recuperação muscular.

A criação de um ambiente adequado, com silêncio e sem nenhum tipo de luminosidade, facilita o alcance do sono REM durante a noite. Segundo Evangelista, até a luzinha vermelha da TV do quarto atrapalha o bom funcionamento da glândula pineal durante o sono REM e a consequência é justamente a queda dos níveis de GH na corrente sanguínea durante este momento.

6. Consumo de proteínas pós-treino

Para recuperar o tecido muscular – e também fazê-lo hipertrofiar – o organismo se utiliza de um processo chamado “síntese de proteínas”, que nada mais é que utilizar este nutriente para reparar os danos causados durante o treino. Ao consumir proteínas imediatamente após o treino, o corpo vai absorve-la com maior facilidade e velocidade para realizar o processo de recuperação.

Nagaoka ressalta que as características do treino ou prova são importantes para definir a gramagem mais adequada de proteínas. Algumas características do indivíduo, como sexo e idade, também são importantes nesta equação.

Para treinos muito desgastantes, ou seja, os de longa duração e/ou de grande intensidade, o consumo de carboidratos antes e durante o exercício também pode ser um aliado. Este nutriente ajuda na produção do glicogênio muscular, responsável por fornecer energia aos músculos e cuja falta pode acarretar em maior desgaste em decorrência da atividade.

7. Consumo de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios

Por se tratar de uma inflamação no tecido, o desgaste muscular também pode ser remediado com alimentos que tenham propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Nagaoka destaca os polifenois presentes na romã e a cereja de Montmorency como os mais eficientes no processo de recuperação, mas aponta outros alimentos que também podem ser bons aliados. Aqui é interessante que o consumo destes alimentos não se limite às janelas de treino, mas que sejam figuras constantes na dieta cotidiana.

Suco de romã

Cereja de Montmorency (geleia ou suco)

Cúrcuma

Gengibre

Suco de melancia

Beterraba, devido à sua grande quantidade de nitrato

Peixes de água fria, como o salmão e a sardinha, por serem fontes de ômega-3

Sementes como a linhaça, também por serem fonte de ômega-3

Vitamina D

Alimentos ricos em aminoácidos, como carnes, ovos, laticínios, cereais, leguminosas, castanhas e cogumelos.

8. Manter uma dieta variada

Variar os alimentos do cardápio durante a semana é outro fator positivo para uma boa recuperação muscular, com benefícios para a saúde como o todo. Ao diversificar as fontes de nutrientes e adotar uma dieta mais colorida, o corpo tende a estar mais bem servido das matérias-primas que precisa para funcionar em sua melhor capacidade. Manter este tipo de dieta como um hábito é fundamental.

“Quanto mais variada e colorida é a dieta, maior é a chance de a gente maximizar o conteúdo dos nutrientes e, consequentemente, a saúde e o bem-estar do indivíduo. Quanto mais variada a dieta, maior é a chance de a gente consumir todos os nutrientes que a gente precisa. Claro, com a devida atenção a estes nutrientes que eu já comentei quando a gente pensa na recuperação do atleta”, recomenda o nutricionista.

Ele ainda aponta que não existem alimentos proibidos para a dieta, apenas alguns que devem ser controlados. Aconselha ainda evitar alimentos muito gordurosos e bebidas gaseificadas antes do exercício, já que o seu consumo pode atrasar o esvaziamento gástrico e causar problemas durante a realização da atividade.

9.Aplicação de calor na região

A aplicação de calor através de compressas ou banheira com água quente é um fator favorável para a recuperação muscular, uma vez que estimula a vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo e otimizando a absorção dos nutrientes necessários no processo.

E o gelo?

O gelo, embora seja um aliado contra as dores e inflamações, é um vasoconstritor. Desta forma, ao aplicar gelo sobre um músculo em recuperação, você limita a circulação de sangue no local e, consequentemente, atrasa o processo. Evangelista aponta que a aplicação de gelo deve ser realizada apenas em caso de indicação para tratamento e em casos especiais de recuperação após competições ou treinos específicos.

10. Massagem para soltar a musculatura, somente em casos específicos

Outra aliada de muitos atletas que convivem com as dores são as massagens para soltar a musculatura. Mas, assim como o gelo, essa nem sempre é a melhor pedida. Segundo Evangelista, as massagens trazem conforto, mas não são indicadas de forma crônica. O seu uso deve ser mais pontual do que habitual. Apesar de aliviar as dores musculares já que aumentam o fluxo sanguíneo para o músculo, o seu uso frequente pode ajudar a mascarar problemas de outra natureza.

A massagem também pode ser contraindicada para pessoas com problemas circulatórios, infecções, lesões na pele e fraturas recentes, entre outros. É bom pedir a liberação médica antes de procurar um profissional pra fazê-la.

Fontes:

Alan Nagaoka é nutricionista esportivo do Comitê Paralímpico Brasileiro e da natação do Sport Club Corinthians Paulista. Também é o responsável pelo cardápio da Seleção Masculina de Futebol.

Alex Evangelista é fisioterapeuta esportivo, com experiência em futebol, basquete, tênis e MMA. Em 2016, integrou a equipe campeã olímpica no Futebol Masculino. É autor de dois livros, incluindo um sobre recuperação muscular (Reabilitação acelerada: mitos e verdades) e criador do Centro Avançado de Prevenção, Reabilitação e Rendimento Esportivo (CAPRRES) quando trabalho no Clube de Regatas Vasco da Gama.

Fonte: EuAtleta