Km Solidário: o app que transforma exercício em doação

Você sabia que existe um jeito de ajudar quem precisa apenas fazendo exercícios físicos e compartilhando seus dados de atividade? Essa foi a iniciativa de Saulo Marchi e Andre Kok, sócios e fundadores do Km Solidário, app que transforma os quilômetros percorridos durante treinos de corrida, caminhada, bicicleta ou natação em doações para ONGs. Foi a partir da vontade de combater o sedentarismo da população, ter um impacto positivo no terceiro setor e mudar a cultura de doação no Brasil que o aplicativo surgiu em fevereiro deste ano. Vale destacar que o uso do app é gratuito, afinal, a ideia é proporcionar uma motivação extra para a prática da atividade física, aliada aos benefícios do esporte e à causa social.

O funcionamento do app — disponível para download tanto no IOS quanto Android — é bastante simples: o usuário tem a opção de converter sua atividade física em doação pelo próprio Km Solidário. Ao final do exercício, a distância percorrida é automaticamente revertida em doações de quilômetros para uma das dez ONGs, escolhida previamente pelo usuário na hora em que estiver sincronizando sua atividade. Por meio de parcerias com empresas, esses quilômetros são convertidos em doações financeiras.

Como funciona?

Em um momento tão delicado, no qual diversas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social por conta da pandemia, iniciativas como a do Km Solidário se mostram ainda mais válidas e importantes para a população. Mas, afinal, como os quilômetros percorridos transformam-se em doações? De acordo com o gestor do projeto Andre Kok, quando o usuário se inscreve no aplicativo, ele escolhe a entidade que deseja beneficiar e, conforme realiza as atividades físicas, a quilometragem percorrida é transformada em doação financeira, conseguidas a partir de parcerias com empresas. Cada ONG tem um percentual a receber de acordo com essa quilometragem e com a receita mensal do Km Solidário.

“Atualmente, o Km Solidário conta com 41,5 mil inscritos, média de 1,1 mil novos usuários por dia e 3,1 mil pessoas realizando atividades físicas diárias pelo aplicativo. Quando demos início ao Km Solidário, no dia 1º de Fevereiro, tínhamos um cheque em branco e uma missão: combater o sedentarismo, desenvolver a cultura de doação e impactar positivamente o terceiro setor. Em dois meses, conquistamos mais de R$ 350 mil e beneficiamos mais de 15 entidades. Além disso, é cientificamente comprovado que existe uma relação causal entre o ato de doar e a melhora da saúde mental. Então, ao se exercitar, além de beneficiar sua saúde física, o usuário consegue reverter os quilômetros percorridos em doações, favorecendo também seu bem-estar mental”, aponta o sócio do projeto.

Algumas das ONGs beneficiadas:

Instituto Horas da Vida;

Colégio Mão Amiga;

Pernas de Aluguel;

SOS do Câncer;

GRAACC;

Ampara Animal;

União Br;

Arrastão;

AroMeiaZero;

Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPÊ.

Vale destacar que, além de ajudar essas ONGs, o Km Solidário patrocina atletas, como é o caso de Luquinhas, primeiro triatleta brasileiro com Síndrome de Down. Para saber mais sobre o projeto, acesse o site.

