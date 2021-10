Flamengo prepara base em Atibaia e só voltará ao Rio após jogo contra o Fortaleza

O Flamengo vai passar a semana fora do Rio de Janeiro. Com dois jogos longe da cidade, a equipe vai montar base em Atibaia, em São Paulo, no intervalo das partidas contra Bragantino, quarta-feira, e Fortaleza, no sábado.

Thiago Maia em treino do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

O retorno do elenco rubro-negro ao Rio de Janeiro está previsto para a madrugada de domingo, após o jogo contra o Fortaleza, no Ceará, no sábado.

A delegação do Flamengo viajará nesta terça-feira e se instalará em Atibaia. A expectativa fica por conta da volta de Thiago Maia, que treinou com o grupo nesta segunda-feira e tem chance de ser relacionado, após lesão muscular.

Na quarta-feira, o time enfrenta o Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 20h30. Após o jogo, a equipe volta a Atibaia, onde ficará até sexta-feira, quando seguirá para Fortaleza.

A programação do Flamengo:

05/10: viagem para Atibaia

06/10: jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista, às 20h30

06/10: retorno a Atibaia

08/10: viagem para Fortaleza

09/10: jogo contra o Fortaleza, às 19h

10/10: retorno ao Rio de Janeiro

O Flamengo volta a jogar no Rio de Janeiro no dia 12 de outubro. A equipe enfrenta o Juventude, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, ainda desfalcado dos jogadores convocados para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo: Everton Ribeiro e Gabigol (Brasil), Arrascaeta (Uruguai) e Isla (Chile).

Fonte: Globoesporte.globo.com