Fora de casa, Atibaia vence o Taubaté na estreia da Copa Paulista

O Atibaia venceu o Taubaté por 2 a 1, na tarde de terça-feira (14), na primeira rodada da Copa Paulista. No estádio Joaquinzão, Romarinho e Mascote assinaram os gols do Falcão. Para o Alviazul, o gol foi de Garcez.

Taubaté x Atibaia – Copa Paulista (Foto: Caíque Toledo/EC Taubaté)

Com o resultado, o Atibaia soma os três primeiros pontos e fica na ponta do Grupo 4, ao lado da Portuguesa. O Taubaté, sem pontos, ocupa a quinta colocação da chave.

O próximo jogo do Taubaté será na sexta-feira, 17, contra o Juventus, no Canindé, às 15h. O Atibaia também enfrenta o Juventus, na terça-feira, 21, às 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

O jogo

No primeiro tempo, o Atibaia construiu as principais chances. Logo aos seis minutos, após uma falta marcada bem próxima à área, Elias, camisa 10, bateu forte e direto uma bola que explodiu no travessão do Taubaté. Logo em seguida, aos 10, novamente em cobrança de falta de Rafael Rosa, o Atibaia sai na frente com gol de Romarinho, que tocou para o gol na segunda trave. O Taubaté só foi se impor mais no final do primeiro tempo, quando teve uma sequência de quatro escanteios seguidos. No último e mais perigoso, Anderson Magrão cabeceou pra fora.

Na segunda etapa, o Alviazul conseguiu empatar o jogo logo após a parada técnica. Aos 32, Kauê invadiu a área e tocou para Garcez, que mandou para o gol. O Atibaia, que continuou muito ofensivo, teve boa chance de marcar aos 36, com Mascote, em uma chance clara de gol. O jogador se redimiu aos 42, ao aproveitar um passe de Juan e desviar para o gol dentro da área.

