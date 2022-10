Frio ou calor: existe uma época mais propícia a lesões?

É mais fácil se machucar no clima frio ou no calor? Independentemente da estação do ano, a prática de exercícios sem orientação profissional pode desencadear lesões, como explica a Ingrid Dias, professora da Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ. Os fatores de risco de lesão são tradicionalmente divididos em duas categorias principais: intrínsecos (individuais, exemplo: idade) e extrínsecos (ambientais, exemplo: frio e calor). Embora os poucos estudos relacionados aos efeitos climáticos e lesões tenham sido conduzidos em atletas de regiões com inverno mais brusco do que o do Brasil, é interessante manter alguns cuidados em temperaturas extremas, com dias muito quentes ou muito frios.

Profissionais de educação física explicam que mais importante do que a temperatura são a hidratação, a alimentação, o aquecimento e o acompanhamento (Imagem Ilustrativa de Jana Wersch por Pixabay)

Ingrid aponta que lesões como estiramentos musculares, tendinites e entorses podem acontecer independente da temperatura ambiental. Entretanto, você pode prevenir algumas situações e preservar a sua saúde. Confira!

No que o calor contribui ou não para lesões?

Maior risco de desidratação e aumento demasiado da temperatura corporal, o que sobrecarrega todo o organismo, inclusive a musculatura;

Excesso de sobrecarga nos exercícios em busca do corpo perfeito. As dores e desconfortos, principalmente na coluna lombar, ombros e joelhos, ganham cenário;

A redução do consumo alimentar ou a prática de exercícios em jejum sem orientação também podem aumentar o risco de tontura e eventuais quedas.

O que fazer para evitar lesões no calor?

A melhor forma de prevenir lesões durante a prática de exercícios é investir na orientação de um profissional, para evitar sobrecarga.

Ter atenção à hidratação e à alimentação também é fundamental.

No caso de elas acontecerem, o médico deve ser consultado para avaliar a suspensão momentânea ou realizar a reabilitação em conjunto com o professor de educação física e/ou fisioterapeuta.

No que o frio contribui ou não para lesões?

Redução da temperatura corporal gera rigidez e diminui o fluxo sanguíneo para as extremidades.

Ingrid explica que, no frio, ocorre uma redução da temperatura corporal. Portanto você pode levar mais tempo para aquecer o organismo.

“O aquecimento faz parte de toda rotina de treinamento, sendo indispensável em dias mais frios, pois aumenta o fluxo sanguíneo, acelera o metabolismo, prepara os músculos e as articulações para realização de um esforço mais intenso. Exercícios de mobilidade, alongamentos dinâmicos, executar o exercício com uma carga menor e caminhar na esteira antes da corrida são boas estratégias para aquecer o corpo”, completa.

O que fazer para lesões no frio?

Segundo a professora, ao praticar exercícios ao ar livre é importante usar roupas com isolamento térmico, que proporcionem a retenção do calor corporal. A alimentação saudável e a hidratação são igualmente úteis em dias muito frios ou de calor extremo.

O Personal Ney Gomes (@ney.gomes2), sócio do Studio E30, argumenta por que um bom aquecimento das musculaturas a serem trabalhadas é de extrema importância.

“Basicamente nosso corpo está em ‘contração’ o tempo inteiro, seja no calor ou inverno. Mas no inverno esta rigidez é ainda maior, menos sangue é levado às extremidades e gera na maioria das vezes dores nas articulações”.

Existem exercícios que são menos indicados nos dois climas?

Para Ney, não existe exercício menos indicado em nenhum momento. Ele explica que existem, sim, os cuidados adequados para prática de atividades.

Hidratação;

Alimentação;

Proteção solar;

Aquecimento;

Acompanhamento profissional;

Evolução gradual;

Trabalho que não imponha sobrecarga à musculatura.

“O importante é não parar e se hidratar bem mesmo no inverno. Afinal, o corpo tende a gastar mais calorias nesta época do ano”, diz o personal, ressaltando: “Exercícios sempre são bons em qualquer época do ano. Porém em dias muito quentes devemos nos precaver de forma correta para não termos problemas como desidratação. De modo geral, deve-se fazer atividade física de forma consciente, se possível acompanhamento de um profissional”.

Fontes:

Ingrid Dias (@ingridbfdias) é profissional de educação física (UGF) com pós-doc em Clínica Médica (UFRJ). Doutora em Ciências (UERJ), é professora da Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Treinamento de Força (EEFD/UFRJ). Especialista em musculação para Grupos Especiais, como: crianças, idosos, gestantes, entre outros. Autora do livro Treinamento de Força para Grupos Especiais.

Ney Gomes (@ney.gomes2) e profissional de educação física, sócio do Studio E30, criador de metodologias com 𝐄𝐌𝐒 TRAINING , Power Glúteos e o Power Abdômen. Atualmente está fazendo pós-graduação em fisiologia.

Fonte: EuAtleta