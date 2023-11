Skincare antes, durante e depois do treino: dicas básicas

Durante o exercício, é comum que o corpo sue, e o suor no rosto pode piorar a pele acneica, agravando infecções. Suar é uma maneira saudável de eliminar toxinas e ser fundamental para manter a temperatura ideal do organismo, através da troca de calor com o ambiente. Mas a umidade também pode ter efeito oclusivo sobre os poros e provocar surtos de acne, especialmente se a pessoa estiver usando maquiagem ou outros produtos inadequados. O Eu Atleta conversou com a médica dermatologista Juliana Piquet para dar dicas de skincare (cuidados com a pele) antes e depois dos exercícios físicos.

(Imagem Ilustrativa de Marcos Paulo Prado por Unsplash)

“O ambiente úmido também pode favorecer a proliferação de fungos e levar ao surgimento de micoses e piora, por exemplo, da dermatite seborreica”, destaca a especialista.

Como se proteger e aproveitar apenas os efeitos bons da endorfina?

Vamos entender o que fazer em lugares fechados como academias, ginásios, quadras cobertas e boxes; abertos como praias, parques, quadras descobertas e ruas; e aquáticos, com piscina e mar. Lembrando que o Fator de Proteção Solar (FPS) deve ser idealmente 50+ para exercício ao ar livre, de preferência aplicando 30 minutos antes da exposição.

“A reaplicação vai depender do tipo de exercício e do quanto a pessoa sua. É preciso entender que mesmo com o protetor “muito resistente a água”, como recomendamos nessas situações, o FPS pode cair até a metade após 80 minutos de imersão”, explica a dermatologista.

1. Lugares fechados

Academias, ginásios, quadras cobertas e boxes, entre outros.

Procure sempre malhar sem maquiagem. Se você aproveita a hora do almoço ou pratica exercício no fim do dia, leve um demaquilante ou sabonete para retirar a maquiagem antes de se exercitar;

Use uma toalha limpa para secar suavemente a pele e desinfete equipamentos compartilhados antes e depois de usar;

Lave o rosto depois de fazer exercício. Pode ser com um sabonete líquido apropriado para o tipo de pele;

O skincare depois do exercício também vai depender do horário: dê preferência por antioxidantes e filtro solar durante o dia (mesmo em lugares fechados) e por renovadores à noite.

2. Lugares abertos

Praias, parques, quadras descobertas, praças e ruas, entre outros.

Se você é adepto da prática de esportes ao ar livre, é fundamental se proteger do sol usando filtros solares apropriados com maior resistência à água e ao suor, bonés ou viseiras, óculos e roupas com fotoproteção;

Lembre-se: o protetor solar é importante mesmo no inverno ou em dias nublados;

Use roupas adequadas com tecidos apropriados que secam rapidamente e não apertam;

Use uma toalha limpa para secar suavemente a pele;

Lave o rosto depois de fazer exercício. Pode ser com um sabonete líquido apropriado para o tipo de pele. E para quem usa filtros solares mais aderentes, pode usar o cleansing oil para limpar a pele;

O skincare depois do exercício também vai depender do horário: dê preferência por antioxidantes e filtro solar durante o dia e por renovadores à noite.

3. Lugares aquáticos

Mar, rios e piscina.

Para a pele, não há diferença se é água doce ou salgada;

Então o importante é seguir as dicas anteriores: lavar bem o rosto antes e depois do exercício,

E sim, a proteção solar também é importante debaixo d’água. Pode dar preferência para filtros mais resistentes à água, e se sentir que a limpeza com o sabonete líquido, após o exercício, não for suficiente, pode fazer a limpeza com cleasing oil;

Na natação, por exemplo, as pessoas estão mais expostas a compostos químicos, como o cloro da água, a água salinizada ou o ozônio. E, por isso, peles que tendem a ser mais ressecadas podem sofrer mais. A hidratação da pele, após lavagem e depois do exercício, será fundamental nesses casos.

Fonte:

Juliana Piquet é médica dermatologista e membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) do Rio de Janeiro

Fonte: EuAtleta