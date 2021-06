Futebol: Edson Vieira se despede do Atibaia e avalia passagem pelo clube

O técnico Edson Vieira deixou o Atibaia após a eliminação nas quartas de final no Campeonato Paulista da Série A2. Contratado na reta final do estadual, o técnico esteve à frente do Falcão em quatro partidas, sendo uma vitória, dois empates e uma derrota.

Edson Vieira avalia sua passagem pelo Atibaia (Foto: Divulgação/ Sport Club Atibaia)

Em entrevista ao ge, o treinador avaliou como boa a passagem pelo clube e ressaltou o fato de ter conseguido classificar o Falcão, pela primeira vez, à fase eliminatória do torneio.

“Fui contratado para ficar até acabar o campeonato. Gostei dos jogos que fizemos. Eu não tive muito tempo para trabalhar, então fui muito em cima do que o Alex fez anteriormente (…) Acho que foi uma boa passagem. Não foi ótima, porque não passamos das quartas de final. Porém, quebrou um tabu no clube. Chegou ao mata-mata pela primeira vez”, afirmou o técnico, por telefone.

Edson chegou ao Atibaia no dia 11 deste mês, logo após a demissão de Alex Alves. Na ocasião, o Falcão era o quarto colocado na terceira divisão estadual e vivia um jejum de cinco rodadas sem vencer. Na estreia no comando da equipe, na 14ª rodada do torneio, venceu o Juventus por 2 a 1, de virada, e garantiu a inédita classificação ao mata-mata.

Depois, o treinador esteve à frente do time no confronto da última rodada da fase classificatória, onde ficou no empate em 0 a 0 com o XV de Piracicaba. Já nas quartas de final da competição, o Atibaia foi superado na primeira partida contra o São Bernardo por 1 a 0 e, após empatar o agregado no jogo de volta, disputado no Martins Pereira, sofreu um gol aos 40 do segundo tempo e foi eliminado do torneio.

Questionado à respeito do desempenho da equipe na fase eliminatória, Edson Vieira disse que acredita que os resultados não foram justos e que o Falcão teve futebol para se classificar. Segundo ele, as chances perdidas no segundo jogo foram determinantes para a eliminação.

“Não merecíamos a derrota no primeiro jogo do mata-mata. Tivemos duas bolas na trave. Um empate seria mais justo. Já no segundo jogo, foi pior ainda. Nós tivemos o domínio do jogo. Tivemos chances de fazer o 2 a 0, mas não aproveitamos. Na única entrada que teve pelo lado esquerdo, o São Bernardo conseguiu marcar o gol do empate e classificar a equipe. Mas acho que poderíamos ter passado. Faz parte do futebol”, comentou.

O Atibaia agora inicia a definição do elenco e comissão técnica para a disputa da Copa Paulista, que ainda não teve uma data de início divulgada pela Federação Paulista de Futebol. Até o momento, o clube só anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Jean Pablo, que defendeu o Falcão ao longo da Série A2.

Fonte: Globoesporte.globo.com