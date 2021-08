Futebol: Livro conta história e detalha jogos do Sport Club Atibaia

A história do Sport Club Atibaia ganhou as páginas de um livro que narra as campanhas e os momentos mais marcantes das 16 temporadas do Falcão. A obra foi produzida pelo jornalista Mario Casimiro Gonçalves e conta com entrevistas e fotos inéditas, além das fichas técnicas de todos os jogos do time até a temporada de 2021.

“É um trabalho com muita dedicação, carinho, com intuito de preservar a memória do clube e do futebol. É um clube que ao longo da história teve dificuldades e lutas e sobrevive jogando torneios importantes como a série A2 do Paulista, a Copa Paulista”, afirmou o autor.

Livro conta história e detalha jogos do Sport Club Atibaia (Foto: Divulgação)

O livro é o primeiro que conta a trajetória do Falcão ao longo de seus 16 anos de história e a ideia surgiu após o trabalho de anos do autor, tanto na cobertura o clube quanto na preservação de sua memória por meio de registros jornalísticos, documentários e fotográficos.

“Foi um trabalho feito do zero. De anos que venho guardando fichas técnicas, informações em geral do clube, guias da federação. Foi um trabalho exaustivo, mas possibilitou trazer todas as informações completas para quem ler o livro”, disse Gonçalves.

Entre as principais passagens da obra estão o vice-campeonato da Segundona do Paulista em 2014 e a conquista da Série A3 em 2018, único titulo do clube até aqui.

“Foi um feito histórico. O clube jamais tinha sido campeão e estava nessa luta há alguns anos”.

Inicialmente foram feitos 200 exemplares e parte dessa produção será destinada a apoiadores do projeto. O jornalista também deve vender os livros em suas redes sociais. O custo é de R$ 80.

Fonte: Globoesporte.globo.com