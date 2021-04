Futebol: Pela 5ª rodada da A2, Atibaia enfrenta Portuguesa Santista

Após mais de um mês de paralisação na Série A2 do Paulista, Atibaia e Portuguesa Santista voltam a campo nesta terça-feira, 20, às 20h, em duelo pela 5ª rodada. A partida será no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, já que o local em que o Falcão costuma mandar seus jogos não tem sistema de iluminação – o protocolo de retomada do futebol prevê apenas jogos noturnos.

Cristian é o principal nome da equipe do Atibaia (Foto: Gustavo Muniz/ TV Falcão)

O jogo marca a estreia do treinador Alex Alves no comando do Atibaia, que assumiu a equipe após a demissão de Carlão.

O duelo é um confronto direto entre as duas equipes que estão coladas na tabela. O Falcão é o oitavo colocado com seis pontos: venceu uma vez e empatou outras três. Já a Briosa é a nona na tabela com cinco pontos: uma vitória, um empate e duas derrotas.

Na última rodada antes da paralisação da competição, a equipe Rubro-Verde foi derrotada pelo Juventus por 2 a 0, no Ulrico Mursa, enquanto o Atibaia empatou com o Taubaté em 1 a 1, fora de casa.

O confronto será o décimo entre as duas equipes. No retrospecto geral, o Atibaia leva a melhor, com quatro vitórias, enquanto a equipe de Santos venceu apenas duas vezes. Em outros três confrontos, o placar terminou empatado.

Em 2018, os dois times, inclusive, disputaram o título do Campeonato Paulista da Série A3. Na ocasião, o Atibaia se sagrou campeão ao vencer a Portuguesa Santista por 2 a 1, em jogo único disputado no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Retorno da Série A2

A Federação Paulista de Futebol anunciou, nesta segunda-feira, 19, a retomada da Série A2 do Paulistão. Segundo a entidade, a decisão foi tomada após um acordo com o Governo do Estado de São Paulo e o Centro de Contingência.

A FPF chegou a propor adaptações no protocolo utilizado na Série A1, especialmente para a realização dos jogos durante o dia, mas acabou tendo que acatar todas as medidas. Com isso, os duelos também serão realizados depois das 20h.

A Série A2 estava paralisada desde 15 de março, quando o estado de São Paulo entrou na fase emergencial do plano de combate à pandemia de coronavírus.

Fonte: Globoesporte.globo.com