Hospital para crianças com câncer abre inscrições para corrida virtual para arrecadar fundos

O GACC (Grupo de Assistência à Criança com Câncer) abriu as inscrições para a segunda edição de uma corrida virtual. O objetivo do evento é arrecadar fundos para manter as atividades do hospital, com sede em São José dos Campos-SP. A corrida tem três modalidades (caminhada de 5km, corrida de 10km e pedalada de 25km).

Kit da corrida virtual do GACC (Foto: Divulgação)

As inscrições estão abertas até 3 de julho, com valor de R$ 80. Para evitar aglomeração, os percursos deverão ser feitos de forma individual entre os dias 3 e 4 de julho, e os participantes deverão enviar um comprovante para a organização após completar a prova. A atividade deverá ser realizada utilizando durante o percurso um relógio GPS, aplicativos de corrida ou esteiras.

Todos os participantes receberão uma camiseta de tamanho único, uma medalha, uma máscara e um certificado online de participação. Para realizar a inscrição, clique aqui.

Em abril deste ano, o hospital realizou a primeira edição da corrida virtual. O GACC é um complexo clínico-sócio-hospitalar, especializado no atendimento a crianças e jovens com câncer entre 0 e 19 anos, na região do Vale do Paraíba.

Fonte: G1.globo.com