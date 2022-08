Jogo de futsal termina em confusão em Jarinu; jogador ficou desacordado

Uma partida no Ginásio de Esportes da cidade de Jarinu (SP) acabou em confusão na quinta-feira (18). O jogo entre os times Spinassi e Esquadrão Primavera, da Copa de Inverno de Futsal, terminou com um jogador desacordado.

Ginásio de Esportes “Jairo Lorencini” (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Jarinu)

Um dos atletas do time do Spinassi, identificado como Lucan de Paula Ignácio Moreira, de 21 anos, foi uma das vítimas da briga generalizada. Em imagens gravadas por torcedores, é possível vê-lo no chão e, em alguns momentos, imóvel.

“Jogaram o Lucan no chão e chutaram a cabeça dele”, explica um dos companheiros de time do Spinassi, que pediu ao g1 para não ser identificado depois do episódio de violência.

“Ainda estou com dores de cabeça e no rosto e não me lembro muito do que aconteceu [no momento da queda e agressão]”, explica Lucan, que disse ter recebido ajuda de uma médica que estava no ginásio como torcedora.

“Tudo começou com um lance normal de jogo. O Lucan fez falta e seria apenas um momento para cartão amarelo. Mas nisso, um jogador do time adversário [Esquadrão Primavera], que estava no banco, invadiu a quadra e empurrou o Lucan no chão. E aí, chegou outro jogador do time deles e chutou a cabeça dele. Em seguida, a torcida invadiu e aconteceu uma confusão que durou cerca de 10 minutos para apaziguar”, conta o companheiro de time de Lucan.

“Durante o campeonato inteiro, nunca teve policiamento, nem nenhuma ambulância no ginásio. Isso, com certeza, prejudicou bastante o rebuliço que aconteceu.”

Até o fechamento desta matéria, nem a Prefeitura de Jarinu e nem a Guarda Municipal responderam aos questionamentos sobre a ocorrência ao g1.

A Copa de Inverno de Futsal é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Jarinu (SP).

Fonte: G1.globo.com