Juventus e Atibaia empatam e seguem na briga pela classificação às quartas da Copa Paulista

Juventus e Atibaia empataram por 2 a 2 na tarde desta terça-feira, na Rua Javari, pela oitava rodada da Copa Paulista. O Moleque Travesso abriu vantagem com gols de Lucas Ybon e Alfredo, no primeiro tempo. O Falcão buscou o empate na etapa final com Luan e Elias, de pênalti. O resultado mantém os dois times na briga pela classificação às quartas de final.

Atibaia buscou o empate aos 46 do segundo tempo, em cobrança de pênalti (Foto: Reprodução/ FPF TV)

O time da Mooca é o segundo colocado, com nove pontos em sete jogos, e está dentro da zona de classificação. O Atibaia, com um jogo a menos, é o quarto colocado, com sete pontos.

O próximo confronto das equipes será contra o mesmo adversário: o São Caetano. O Atibaia enfrenta o Azulão na sexta-feira (15), às 15h, no estádio Martins Pereira. O Juventus encara o São Caetano na terça-feira (19), às 15h, no estádio Anacleto Campanella.

O jogo

No primeiro tempo, o Atibaia começou melhor, pressionando e dificultando o setor de criação do Moleque Travesso. Mesmo assim, foi o Juventus quem abriu o placar. De bola parada, aos 24, Lucas Ybon fez o primeiro. Depois disso, o Juventus melhorou e encaixou melhor os setores. Dessa forma, chegou mais à área, em jogadas iniciadas e também em contra-ataque. Caminhando para o fim, Alfredo ampliou, de cabeça, depois de uma cobrança de escanteio.

Na segunda etapa, a chuva apertou na Rua Javari. O Atibaia mudou seu esquema de jogo e deu mais trabalho com bolas alçadas na área. O Juventus demorou a encontrar oportunidades. No decorrer do período, o Falcão perdeu Vinicius, expulso. Mesmo assim, conseguiu encontrar dois gols para empatar a partida: o primeiro com Luan, aos 30, e o segundo com Elias, de pênalti, aos 46.

Fonte: Globoesporte.globo.com