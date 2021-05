Oeste vence confronto direto contra o Atibaia e mantém liderança isolada da Série A2

O Oeste venceu o Atibaia por 1 a 0, na noite de segunda-feira (3), em partida disputada na Arena Barueri e válida pela 11ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.

Oeste x Atibaia, Série A2 do Paulista 2021 (Foto: Reprodução/ FPF)

Kauã Jesus, aos 47 minutos do primeiro tempo, marcou o gol da vitória do Rubrão.

O resultado manteve o Oeste na liderança da Série A2, agora com 28 pontos. São nove vitórias, um empate e uma derrota após 11 rodadas. O Atibaia, com 19 pontos, segue em terceiro.

Os dois times entram em campo pela 12ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista na próxima quinta-feira. O Oeste entra em campo novamente na Arena Barueri, às 20h, desta vez contra o Água Santa. No mesmo horário, o Atibaia enfrenta o Velo Clube, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

