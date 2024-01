Personal trainer revela 6 erros comuns para não cometer na academia

O início de um ano sempre traz à tona o desejo de novos hábitos. Frequentar a academia ou levar os treinos mais a sério podem ser desejos no topo da lista de novas metas para 2024. Por outro lado, para quem já possui o hábito de malhar, atingir resultados definitivos pode ser uma barreira. Isso porque segundo o personal trainer Caio Signoretti, há erros recorrentes que podem comprometer o sucesso das jornadas fitness. Então você está se perguntando por que entra ano e sai ano e não alcança seus objetivos na academia? Nós vamos te explicar os erros mais comuns que afetam os resultados, confira!

(Imagem Ilustrativa de Alora Griffiths por Unsplash)

“Sabe aquela pessoa que continua malhando, mas não vê resultados? Geralmente essas pessoas não sabem o que fazem de errado ou o que as impede de alcançarem seus objetivos na academia. Os erros são mais comuns e simples de se resolver do que imaginamos”, reforça Caio Signoretti.

1º erro: estabelecer metas inatingíveis

De acordo com o especialista, o primeiro erro que pode levar à frustração é estipular metas extremamente ousadas.

“Entendo que a animação de recomeço que o início de ano traz é superimportante para dar o pontapé inicial, mas hábitos não se constroem da noite para o dia. Isso requer esforço, comprometimento, disciplina, constância e foco. Portanto, defina metas realistas, com base na rotina que você já vive e naquilo que pretende mudar e melhorar, e atinja uma consistência antes de aumentar a carga”, alerta Caio.

2º erro: falta de planejamento e clareza nos objetivos

O segundo erro está em começar sem um plano definido. Muito além dos treinos, para atingir resultados duradouros, é necessário alinhar a atividade física a uma dieta que se encaixe nos seus objetivos. Outro fator decisivo na busca de melhorias é o acompanhamento de um personal trainer, que poderá alinhar os treinamentos ao objetivo, ao corpo e aos hábitos da pessoa. Além disso, um check-up médico também pode fazer a diferença ao evitar lesões e certificar de que a saúde está em dia para praticar a disciplina e a constância dos treinos, dia após dia, sem que o corpo force a pessoa a parar porque algo não está em ordem.

“Muitas pessoas se perdem na academia ao seguir atividades aleatórias. É crucial ter um treino alinhado ao seu objetivo, seja perder gordura ou ganhar massa muscular. Busque um profissional que possa estabelecer um treinamento especializado e individual, focando nas suas prioridades, isso faz total diferença. Cada pessoa é única, tem uma necessidade específica, o treino que funciona para um não necessariamente funcionará para o outro”, orienta o profissional.

3º erro: falhas na intensidade e duração do treino

O terceiro ponto destacado pelo especialista é a falha na intensidade. Iniciar com cargas muito elevadas ou passar horas na academia buscando compensar inatividade pode levar a lesões e atrapalhar o progresso. O treino precisa ser dosado como um remédio, seguindo um planejamento gradual. Ainda de acordo com Caio Signoretti, vale ressaltar que a constância é o que trará resultados definitivos para seu corpo, não o exagero.

4º erro: treinar o mesmo grupamento muscular diariamente

O quarto erro é a obsessão por um grupo muscular específico. Treinar o mesmo músculo todos os dias, sem respeitar a periodização e o descanso, pode ser prejudicial. Para Caio, não só no sentido de gerar lesões, mas também porque as pessoas não entendem que o descanso tem o mesmo nível de importância da constância nos treinos. Sem o descanso, o músculo não tem tempo de se recuperar e de gerar o resultado que buscamos. É fundamental variar os grupos musculares e permitir a recuperação de cada um deles.

5º erro: executar os exercícios incorretamente

Entre os fatores que melhoram consideravelmente os resultados da academia estão a amplitude e o desenvolvimento correto dos exercícios. Ao realizar um movimento com muito peso e pouca amplitude, os resultados serão menores, mesmo que a pessoa siga intensificando o peso. A questão muitas vezes não é o quanto de carga se pode suportar, mas de que maneira se executa o exercício de forma correta e sem “roubar” economizando no movimento ou no número de repetições.

Treinar rápido para acabar logo também não é uma estratégia, já que a perfeição a execução do movimento é o que ativa corretamente o grupamento muscular, exige o necessário da fibra e possibilita o desenvolvimento de músculos. Além disso, outro ponto prejudicial aos resultados é que, ao executar exercícios incorretamente, ainda corre-se o risco de se machucar ou provocar alguma lesão.

6º erro: subestimar a importância da consistência

Para Caio Signoretti, entender que os resultados são cumulativos é essencial.

“Muitas pessoas perdem o foco após um deslize, esquecendo que o progresso é conquistado gradualmente. Consistência é a chave para resultados duradouros. Não adianta chegar com todo gás na academia apenas em janeiro e perder o foco nos demais meses. Estabeleça metas e objetivos que você conseguirá se esforçar para cumprir e realizar até o fim do ano. Em janeiro do ano que vem você terá um resultado altamente satisfatório”, ressalta Caio.

Ao evitar esses seis erros principais, os entusiastas da academia podem maximizar seus esforços e conquistar transformações significativas em 2024, garantindo um caminho mais seguro e eficaz para alcançar seus objetivos fitness.

Fonte:

Caio Signoretti (@caionsignoretti) é personal trainer desde 2011, formado em Educação Física pela Unis (Centro Universitário do Sul de Minas). Se especializou em Gestão Estratégica e Inteligência em Negócios (2013), e em Musculação e Personal Trainer (2017). Desde 2017, Caio ajuda os seus alunos a terem um ano de resultados em apensas três meses por meio do seu programa de treinos on-line, o Personal Online, que atualmente conta com mais de 30 mil alunos em mais de 30 países diferentes. CREF 159728-G/SP.

Fonte: EuAtleta