Piloto de Atibaia disputará Campeonato Mundial de Downhill

Atibaia estará representada no Campeonato Mundial de Downhill Masters 2023, que será disputado na Argentina, no município de Villa La Angostura, nos dias 20, 21, 22 e 23 de abril. Com apoio da Prefeitura, Giuliano Tessaro, piloto de Atibaia que há mais de 30 anos participa de competições no Brasil, disputará pela primeira vez uma prova fora do país.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Pilotos de diversos países estarão presentes nesta competição que reúne os melhores do mundo com mais de 35 anos. Downhill é uma forma do ciclismo que consiste em descer o mais rapidamente possível um dado percurso. Uma modalidade do mountain bike nascida na Califórnia na segunda metade da década de 1970.

Giuliano conta que é um sonho a ser realizado e que também será a corrida mais importante de sua carreira. O piloto atibaiense irá disputar o título da categoria Master B1 (40 a 44 anos).

O atleta levará o nome de Atibaia para a competição mais importante do mundo em um esporte que junta muita velocidade a um alto nível de precisão e controle da bike em pistas cheias de obstáculos. As provas são feitas individualmente, e o que define os vencedores é o tempo de descida do competidor. Giuliano possui ainda apoio da Gráfica Tessaro, Downhill Atibaia, MTB Brothers e Clandestinos MTB Atibaia / Lobos do Pedal.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia