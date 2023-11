Muita adrenalina e emoção marcam o fim de semana esportivo em Atibaia

Adrenalina sobre duas rodas é o que não vai faltar nos dias 18 e 19 de novembro no Balneário Municipal. Atibaia estará agitada com a realização da 11ª fase da Liga Brasileira de Downhill e da 6ª etapa do Ranking da Federação Paulista de Ciclismo. A expectativa é que 80 pilotos participem da disputa, que será aberta ao público.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os treinos livres estão programados para sábado, dia 18, das 9h às 16h, em que os pilotos terão a oportunidade de ajustar os últimos detalhes da sua bike e se familiarizar com o percurso desafiador que os aguarda. No domingo, dia 19, a competição entra em cena a partir das 12h, quando os competidores deixarão a adrenalina fluir e disputarão cada curva, salto e descida em busca da vitória.

A competição, que faz parte da modalidade downhill urbano, transforma o Balneário Municipal em uma pista de obstáculos emocionante, simulando trilhas desafiadoras. A disputa será acirrada, dividida em 14 categorias distintas, que levam em consideração a idade e a habilidade dos participantes.

Destacando ainda mais a importância desta etapa, a 11ª etapa da Liga Brasileira de Downhill tem uma pontuação dobrada, uma vez que é a última do ano. Os competidores estão ansiosos para conquistar pontos cruciais que podem fazer a diferença nos rankings finais.

O evento é aberto ao público, proporcionando uma oportunidade única para os espectadores testemunharem de perto o espetáculo emocionante do downhill. Com a proximidade da pista e a velocidade dos competidores, os fãs terão a chance de sentir a emoção de cada curva e salto. A contagem regressiva para o espetáculo sobre duas rodas já começou.

Futebol

No último sábado, os campos esportivos foram palco de intensas partidas nos campeonatos municipais de Veteranos 42 e Master 50, bem como na emocionante Copa Takao Ono, ambos organizados pela Liga Atibaiense de Futebol. Os resultados refletiram a habilidade dos participantes, proporcionando momentos marcantes para os torcedores.

O confronto entre Portão e Unidos Tanque no campeonato de Veteranos 42 foi uma batalha acirrada, garantindo a vitória do Portão por 2 a 1. Os jogadores demonstraram experiência e determinação, proporcionando um espetáculo digno da tradição do futebol local.

No campeonato master 50, Brasinha e Unidos Tanque protagonizaram uma partida equilibrada, resultando na vitória do Unidos Tanque por 2 a 1. A experiência dos jogadores mais velhos adicionou um toque especial ao jogo, destacando a qualidade técnica e o espírito competitivo dessa categoria.

A Copa Takao Ono proporcionou uma série de boas partidas, com equipes locais competindo com muita garra pelo título. Seguem os resultados:

São Luiz 1 X 3 Brasinha

Portão 0 X 3 J4

Unidos Tanque 1 X 0 Real

Kebrada 1 X 1 Maria Alv

Família 3 X 0 Esmeralda

Uniso 9 X 0 Maracanã

U Vila 2 X 0 Napoli

Tanque 5 X 3 Cachoeira

Esses resultados demonstram a diversidade de talentos e a competitividade acirrada na Copa Takao Ono, evidenciando o comprometimento e a paixão dos atletas e suas respectivas equipes.

E neste domingo, dia 19, tem mais uma rodada da Copa Atibaia Troféu Transitório Takao Ono, que acontece no Estádio Salvador Russani, a partir das 9h, com uma partida entre Unidos do Tanque x Tanque F.C; às 11h é a vez do União F.C disputar com Maria Alvim; às 13h o Família FC enfrenta Unidos da Vila, finalizado a rodada às 15h com Brasinha FC x Jerônimo 4.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia