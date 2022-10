1º Torneio Aberto de Tênis de Mesa acontece em novembro em Atibaia

Estão abertas as inscrições para o 1º Torneio Aberto de Tênis de Mesa “Nelson Gil de Oliveira”, que acontece no dia 5 de novembro, a partir das 8h, na sala multiúso do Ginásio de Esportes Dr. José Aparecido Ferreira Franco, mais conhecido como Complexo Esportivo do Atibaia Jardim. Promovido pela equipe Atibaia Table Tennis, em parceria com a Prefeitura e a ONG Nova Cati, o evento é categoria livre e homenageia o ex-secretário de Esportes de Atibaia, Nelson Gil de Oliveira.

(Imagem Ilustrativa de Celestine Ekpenyong por Pixabay)

As inscrições são gratuitas e acontecem no próprio Complexo Esportivo do Atibaia Jardim (Av. Dr. Joviano Alvim, s/n), das 19h30 às 21h30. às terças e quintas e das 8h até as 10h aos sábados. Aberta a todas as idades, a 1ª edição do torneio entregará o Troféu Nelson Gil de Oliveira ao primeiro colocado, premiando com medalhas os atletas que conquistarem da 2ª à 6ª colocação.

Nelson Gil de Oliveira, o homenageado do 1º Torneio Aberto de Tênis de Mesa, além de secretário de Esportes de Atibaia, foi presidente do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (CREF4/SP), trabalhou no Centro de Excelência Esportiva do Ibirapuera, tendo sido responsável por equipes e provas de corrida do Estado de São Paulo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia