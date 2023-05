“Rocky Mountain Games”: maior festival de esportes de montanha do país retorna para Atibaia

O maior festival de esportes e cultura de montanha do Brasil se prepara para montar acampamento em Atibaia. Acontece nos dias 20 e 21 de maio a segunda etapa do circuito 2023 do Rocky Mountain Games – edição Pedra Grande, ponto turístico do município. A primeira etapa ocorreu no início do mês de abril, em Campos do Jordão (SP). As inscrições para a fase de Atibaia já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial do evento: https://rockymountaingames.com.br/pedra-grande/, ou neste link.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Ano passado Atibaia abriu o circuito Rocky Mountain Games recebendo um total de 860 atletas e a expectativa da organização é bater mil inscritos nesta edição 2023 da Pedra Grande. As modalidades variam de mountain bike, corrida em trilha e uphill, Gravel (modalidade de ciclismo que mistura asfalto e terra) e canicross (corrida com cachorro).

O Rocky Mountain Games oferece opções para corredores e bikers. Para quem gasta de corridas desafiadoras entre subidas e descidas, as opções são as distâncias de 6km, 12km, 21km e 42km do Trail Run. Para quem prefere pedalar, as trilhas de Mountain Bike desafiam equilíbrio, habilidade e coragem em percursos de 25km e 50km. Para os triatletas de montanha, o destaque é Rocky Man e Rocky Woman, composto por um Trail Run de 21km, seguido por 50km de Mountain Bike e fechando com os 4km do Uphill – uma união de corrida e pedal.

Inspirado em festivais norte-americanos, o Rocky Mountain Games vai além da competição, ao combinar atividades esportivas com uma programação múltipla na pista de pouso de voo livre, no Parque da Pedra Grande, promovendo música, gastronomia, cinema, shows, atividades para as crianças e muito mais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia