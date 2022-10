Atletas de Atibaia se destacam no Campeonato Paulista de Bicicross

Atletas de Atibaia fizeram bonito na 7ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, realizada no último domingo (23), em Jacareí. A competição contou com aproximadamente 450 atletas de todo o Estado de São Paulo e também de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Atibaia Bicicross Clube/Associação Desportiva Atibaiense marcou presença com seis atletas, que se destacaram em suas categorias, com ótimos resultados para a cidade. Renato Ferreira foi campeão na categoria MTB Open; Melyssa Teixeira ficou em 3º lugar na Girls 15/16 anos; João Palini fechou na 3ª posição na Cruiser 17/29 anos; Artur Almendra terminou em 7º na Cruiser 50+; Matheus Santos também ficou em 7º na Júnior Men; e Wellington Sampaio conquistou a 5ª colocação na Cruiser 35/39 anos.

O Atibaia Bicicross Clube/Associação Desportiva Atibaiense tem o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Atibaia, que oferece 35 modalidades esportivas gratuitas à população. Mais informações na Secretaria de Esportes e Lazer, localizada na Av. Horácio Netto, 1061, Samambaia Parque Residencial; telefone (11) 4411-2767; e e-mail esportes@atibaia.sp.gov.br .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia