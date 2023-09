Pedal Solidário especial de “Dia das Crianças” acontece em 8 de outubro

O Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt vai realizar o Pedal Solidário especial de “Dia das Crianças” no dia 8 de outubro. A contribuição para participar é 1 brinquedo, que será destinado para a Creche Raio de Sol e outras instituições.

(Foto: Divulgação)

O trajeto de aproximadamente 12Km terá início em frente ao Posto Shell Select, no bairro Jardim dos Pinheiros, com saída às 7h30, seguindo pela Avenida Jerônimo de Camargo, passando pela Estrada dos Pires, com destino ao Santuário da Mãe e Rainha.

Na chegada, os ciclistas serão acolhidos pelas Irmãs de Maria e participarão de um momento especial de oração diante da imagem da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt.

Dúvidas ou informações entre em contato pelo telefone (11) 4414-4217 ou pelo WhastApp (11) 95779-3438.

Fonte: Assessoria de Imprensa Santuário Mãe Peregrina