Campeonato Paulista de Paraciclismo abre temporada em Atibaia e celebra campeões

Atibaia se transformou mais uma vez na cidade do ciclismo no último domingo (13), quando foram disputadas a 1ª etapa do Campeonato Paulista de Paraciclismo 2022 e a Copa Master e Juniores de Ciclismo, com apoio da Prefeitura de Atibaia.

A etapa de Atibaia, que abriu a temporada deste ano, contou com a presença de 17 campeões paulistas e brasileiros de Paraciclismo 2021, recepcionando paratletas de vários Estados do país, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e São Paulo, e valendo pontos para o ranking nacional. Os eventos contaram com a supervisão da Federação Paulista de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Atibaia está se consolidando como uma referência para os ciclistas. No segundo semestre do ano passado, o município recebeu a Volta Ciclística Internacional, quando inaugurou a ciclovia Angelo Albanez Netto, a primeira da região. Localizada no canteiro central da Avenida Jerônimo de Camargo, em espaço exclusivo para bicicletas, a ciclovia conta com 5 km de extensão, ligando a região central da cidade até a conexão com a Rodovia D. Pedro I.

Entre os resultados de destaque de Atibaia nas provas de domingo estão: Diego Teixeira Candinho, da equipe Adese, ficou em segundo lugar na categoria MTB Paraciclismo; Diego Vieira da Silva, da Breakaway Atibaia – EM2 – Sprint Radler – Auge Bike, ficou em segundo na Máster A (30 a 39 anos). Nesta mesma categoria, Gabriel Alves Menin e Durval Fernandes da Silva Junior, ambos da Breakaway Atibaia – EM2 – Sprint Radler – Auge Bike, terminaram em oitavo e nono, respectivamente. Eduardo Teixeira Grandinetti, também da Breakaway Atibaia – EM2 – Sprint Radler – Auge Bike, foi o quinto na Máster B (40 a 49 anos); Elaine Giraldi Bueno Sales, da Adese, obteve a quarta posição na categoria Feminino Máster 30+; Juvenal de Salles (Adese – Salles Bikes Cycling Teame) e Sidney Alves, da Salles Bikes, terminaram em sexto e sétimo, respectivamente, na categoria Máster C (50 a 59 anos).

Confira os resultados de domingo:

CATEGORIAS: MH1 / WH1 / MH2 / WH3 / MH3 / MH4/ WH4/ MH5

EDIVA DA SILVA COSTA – CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS – CAMPEÃO MH1;

ALINE PEREIRA QUINTO – INSTITUTO TEIME – LEME – CAMPEÃ WH1;

EDUARDO FERNANDO DE SOUZA BEZERRA – RIO DE JANEIRO – CAMPEÃO MH2;

JESSICA MESSALI – JESSICA MESSALI – CAMPEÃ WH3;

MAURICIO SOARES DOURADO – RIBEIRÃO PRETO – CAMPEÃO MH3;

FERNANDO ARANHA ROCHA – CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS – CAMPEÃO MH4;

JOSIANE NOWACKI – AVULSA – CAMPEÃ WH4;

RONAN DA MOTTA FONSECA – RIO DE JANEIRO – CAMPEÃO MH5;

CATEGORIAS: WC1/ MC2/ MC3/ MC4/ WC5/ MC5

SABRINA CUSTODIA DA SILVA – INSTITUTO ATHLON – CAMPEÃ WC1;

JOSE MAURICIO MELO DOS SANTOS – AVULSO – CAMPEÃO MC2;

ADRIANO BIAGIONI – AVULSO – MC3;

RODRIGO VICENTE MADURO – CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS – CAMPEÃO MC4;

AMANDA ANTUNES DE PAIVA – SANTOS CYCLYING TEAM – CAMPEÃ MC4;

TELMA APARECIDA ALVES BUENO – ESPORTE PARA TODOS – CAMPEÃO WC5;

JOHNATAN MINEIRO SANTOS – AVULSO – CAMPEÃO MC5;

CATEGORIAS: TANDEM / TRICICLO

BIANCA CANOVAS GARCIA – ABEC RIO CLARO – CAMPEÃ TANDEM FEMININO;

LUIZ ANTONIO LETIZIO – ABEC RIO CLARO – CAMPEÃO TANDEM MASCULINO;

ADRIANO MATUNAGA NASCIMENTO – CAMPEÃO TRICICLO;

A etapa recebeu também as categorias de não federados, que iniciaram no paraciclismo nesta 1ª etapa do campeonato e que a partir deste ano comtemplará as categorias Surdos, Mtb de Asfalto PNE e Sindrome de Down.

CAMPEÕES NÃO FEDERADOS:

THIAGO DE OLIVEIRA SILVA – AVULSO – CATEGORIA OPEN (NÃO FEDERADO) CAMPEÃO;

MARIA CAROLINA DE BARROS – AVULSA – CATEGORIA OPEN HANDBIKE (NÃO FEDERADA) CAMPEÃ.

1ª ETAPA COPA MASTER E JUNIORES DE CICLISMO

Estiveram presentes em Atibaia também equipes e atletas que representam o ciclismo paulista!

CAMPEÕES:

JOÃO MARCELO PEREIRA GASPAR – SANTOS – CATEGORIA OPEN MASCULINO – CAMPEÃO;

GABRIELA SOUZA – UNIFUNVIC / GEOLOG / KING / PINDAMONHANGABA FEMININO ELITE – CAMPEÃ;

ALESSANDRA FORNEI – IMUA ASSESSORIA ESPORTIVA – CATEGORIA MASTER 30+ – CAMPEÃ;

LUCAS GOMES DOS SANTOS – PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO – CATEGORIA MASTER A – CAMPEÃO;

ANDRE ORSOLINO – MARANGA TEAM – CATEGORIA MASTER B – CAMPEÃO;

RODNEY DA COSTA E SILCA – MAZZINI SANTOS – CATEGORIA MASTER C – CAMPEÃO;

MILTON JUN TAKANARA – TEAM INDAIATUBA – CATEGORIA MASTER D – CAMPEÃO;

LORIVAL DE SOUZA – MAZZA / TORREL – CATEGORIA MASTER E – CAMPEÃO;

GABRIEL RODRIGUES BRAZ – SONNIC PARTS – CATEGORIA AMADOR – CAMPEÃO;

LIVIA CAROLINA BUENO – AVULSO – MTB FEMININO – CAMPEÃ.

Categorias KIDS

CAMPEÕES:

ARTHUR ALBUQUERQUE ZELL DE SOUSA – ZELL’S RIDERS – CATEGORIA FRALDINHA ATE 6 ANOS – CAMPEÃO;

MEL RAMOS CONSIGLIO – SBR SPORT BIKE SHOP – CATEGORIA FRALDINHA ATE 06 ANOS – CAMPEÃ;

DIEGO GUIMARÃES PROTO – MTB EM ATB – CATEGORIA DENTE DE LEITE – 07 A 09 ANOS – CAMPEÃO;

MANUELA RAMOS MACHADO – SBR SPORT BIKE SHOP – CATEGORIA DENTE DE LEITE – 07 A 09 ANOS – CAMPEÃ;

GUSTAVO GUIMMARÃES PROTO – MTB EM ATB – CATEGORIA INFANTIL 10 A 11 ANOS – CAMPEÃO;

ANNA BEATRIZ ALBUQUEQUER SALES – CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS – CATEGORIA INFANTIL 12 A 14 ANOS – CAMPEÃ;

PEDRO YAGO B. BUENO – AVULSO – CATEGORIA INFANTIL 12 A 14 ANOS – CAMPEÃO.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia