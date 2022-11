Volta Ciclística Internacional 2022 passará por Bragança Paulista, Mairiporã e Atibaia

Um dos principais eventos do calendário paulista de provas de estrada, a Volta Ciclística Internacional terá sua edição 2022 entre os dias 2 e 4 de dezembro. O evento terá três cidades como sede, Bragança Paulista, Mairiporã e Atibaia, apresentando uma série de desafios a alguns dos principias ciclistas e equipes do país. Serão duas categorias em disputa, Elite e Opem Master a partir de 30 anos, federados e não federados., com um total de 215,3 km de percurso divididos em quatro etapas. A competição é por equipes, que deverão ter no mínimo três e no máximo sete atletas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As inscrições estão abertas e deverão ser feitas até o dia 29 de novembro pelo site https://partiupedal.com, com valor de R$ 300,00 para cada ciclistas filiado, que devem estar vinculados à equipe, clube ou assessoria de origem na temporada 2022. As equipes e atletas que não estiverem filiados na temporada de 2022 pagarão R$ 700,00 (setecentos reais) para cada ciclista inscrito pela equipe participante. Os pagamentos das inscrições serão realizados através do mesmo site no ato de inscrição.

A programação começa no dia 2, às 20 h, com a primeira etapa: um circuito plano de 60 km em Bragança Paulista. No dia 3, sábado, serão duas etapas: pela manhã, a partir das 9 h, o trecho entre Mairiporã e Bragança Paulista, com 47 km, de tarde, às 15 h, uma crono escalada de 3, 3 km até o Pico Olho D’Água, em Mairiporã. No dia 4 a etapa final será o trecho entres Atibaia/Divisa do MG/Atibaia, com 105 km, onde serão conhecidos os campeões.

A Volta Ciclística Internacional de Ciclismo tem organização da ADF, com supervisão da Federação Paulista da Ciclismo e apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Federação Mineira de Ciclismo e das prefeituras da Bragança Paulista, Mairiporã e Atibaia.

Etapas

Dia 2/12 – Bragança Paulista

18 h – Congresso Técnico

19 h – Apresentação das equipes/Coletiva

20 h – Circuito – 60 km – Lago do Taboão – duas metas volantes

Dia 3/12 – Bragança

9 h – Bragança /Mairiporã – 47 km – até entrada do Pico Olho D’Agua – uma meta volante e 1 prêmio de montanha

15 h – Crono Escalada Individual no Pico Olha D’Agua – 3,3 km – Mairiporã

Dia 4/12 – Domingo – Atibaia

9 h – Largada Matriz de Atibaia/Divisa com Minas Gerais/Matiz – 105 km – 2 metas 2 prêmios

Mais informações acesse o site oficial da Federação

Fonte: Pedal.com.br