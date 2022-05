Atibaia recebe Campeonato Paulista de Ciclismo Estrada /CRI neste fim de semana

Neste fim de semana, Atibaia ficará movimentada com mais um importante evento de ciclismo: o Campeonato Paulista de Estrada e Contrarrelógio, recebendo atletas de diversas categorias de todo Estado. Os participantes foram isentos de taxa de inscrição e, em troca, deverão doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

A prova de Contrarrelógio Individual acontecerá no sábado (14), a partir das 8h, na Estrada Municipal Luciano Rocha Peçanha, com extensão de 17,1 km para todas as categorias. No domingo (15), a prova de Estrada terá um circuito de 4,2 km, com largada na Avenida Jerônimo de Camargo, em frente ao nº 880, no bairro Morumbi, às 7h30.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O evento, organizado pela Federação Paulista de Ciclismo, com o apoio da Prefeitura de Atibaia, valerá pelo Paulista das duas classes em etapa única, definindo os campeões de 2022. Além disso, será válido pelas 6ª e 7ª etapas do Ranking Paulista de Estrada da Temporada.

Confira a programação:

Sábado (14) – CRI

1ª Bateria

8 h – Infanto Juvenil Feminino (12 a 14 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

8h06 – Juvenil Feminino (15 e 16 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

8h12 – Iniciantes Open Feminino (16 anos e mais) – 1 Volta (17.1 Km)

8h20 – Master C Feminino (50 anos e mais) – 1 Volta (17.1 Km)

8h20 – Master B Feminino (40 a 49 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

8h40 – Master A Feminino (30 a 39 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

8h41 – Infanto JuvenilMasculino (12 a 14 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

8h47 – Júnior Feminino (17 e 18 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

8h53 – Sub 23 Feminino (19 a 22 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

8h59 – Elite Feminino (23 anos e mais) – 1 Volta (17.1 Km)

2ª Bateria

10h10 – MTB Elite (16 anos e mais) – 1 Volta (17.1 Km)

10h16 – Iniciantes Open Masculino (16 anos e mais) – 1 Volta (17.1 Km)

10h37 – Juvenil Masculino (15 e 16 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

10h48 – Master D2 (65 anos e mais) – 1 Volta (17.1 Km)

10h59 – Master D1 (60 a 64 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

11h05 – Master C2 (55 a 59 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

11h16 – Master C1 (50 a 54 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

11h27 – Master B2 (45 a 49 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

11h58 – Master B1 (40 a 44 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

12h29 – Júnior Masculino (17 e 18 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

12h45 – Master A2 (35 a 39 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

13h06 – Master A1 (30 a 34 anos) – 1 Volta (17.1 Km)

13h22 – Sub 30 Masculino (23 a 29 anos) – 1 Voltas (17.1 Km)

13h33 – Sub 23 Masculino (19 a 22 anos) – 2 Voltas (34.2 Km)

13h54 – Elite Masculino (23 anos e mais) – 2 Voltas (34.2 Km)

Domingo (15) – Paulista de Estrada

1ª Bateria

7h30 – Infantil Mas/Fem (10 e 11 anos) – 2 Voltas (8.4 Km)

7h31 – Mirim Mas/Fem (7 a 9 anos) – 1 Volta (4.2 Km)

7h45 – Kids Mas/Fem (6 anos e menos) – 1 Volta (1 Km)

2ª Bateria

8 h – Elite/Sub 23 Feminino (23 anos e mais) – 16 Voltas (70 Km)

8h01 – Júnior Feminino (17 e 18 anos) – 16 Voltas (70 Km)

8h02 – Master D1/2 (60 a 64 anos) – 10 Voltas (43 Km)

8h03 – Juvenil Feminino (15 e 16 anos) – 6 Voltas (26 Km)

3ª Bateria

9 h – Master A/B/C Feminino (30 a 39 anos) – 12 Voltas (52 Km)

9h01 – Iniciantes Open Feminino (16 anos e mais) – 8 Voltas (35 Km)

9h02 – Infanto Juvenil Feminino (12 a 14 anos) – 6 Voltas (26 Km)

4ª Bateria

11 h – Master B1/B2 (40 a 44 anos) – 20 Voltas (86 Km)

11h01 – Master C1/C2 (50 a 54 anos) – 18 Voltas (78 Km)

11h02 – Iniciantes Open Masculino (16 anos e mais) – 14 Voltas (60 Km)

11h03 – Júnior Masculino (17 e 18 anos) – 15 Voltas (64 Km)

5ª Bateria

12h01 – Juvenil Masculino (15 e 16 anos) – 12 Voltas (52 Km)

12h02 – Infanto Juvenil Masculino (12 a 14 anos) – 10 Voltas (43 Km)

12h03 – MTB Elite (16 anos e mais) – 8 Voltas (35 Km)

6ª Bateria

13h15 – Elite/Sub 23 Masculino (19 anos e mais) – 30 Voltas (130 Km)

13h16 – Sub 30 Masculino (23 a 29 anos) – 20 Voltas (86 Km)

13h17 – Master A1/A2 (30 a 34 anos) – 22 Voltas (95 Km)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia