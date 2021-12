Volta Ciclística causará interdições no trânsito de Atibaia na sexta (3) e no domingo (5)

A cidade de Atibaia vai receber duas das três etapas da Volta Ciclística Internacional, o que provocará interdições em vias do município na noite de sexta-feira (3) e na manhã de domingo (5). Pessoas das cidades vizinhas que entram em Atibaia pelo trecho da Avenida Jerônimo de Camargo precisarão buscar uma rota alternativa.

(Imagem Ilustrativa: Jo Wiggijo por Pixabay)

Na sexta-feira, a partir das 19h, ocorrerão desvios e interrupções momentâneas na extensão da Avenida Jerônimo de Camargo no trecho que compreende a entrada da Rodovia Dom Pedro I até o bairro Terceiro Centenário. Os bairros afetados são: Jardim dos Pinheiros, Jardim Morumbi, Ressaca, Loanda e Terceiro Centenário. A previsão de término da prova é 22h.

No domingo, a competição terá seu início às 8h, com Passeio Ciclístico saindo do ginásio do Elefantão (Avenida Horácio Netto, 1.061 – Loanda) e percurso que segue pela ciclovia da Avenida Jerônimo de Camargo até a chegada ao Fórum, onde ocorrerá cerimônia de inauguração da duplicação da avenida e da ciclovia – obras iniciadas em 2019.

A competição da Volta Ciclística recomeça na própria Jerônimo de Camargo e as interdições serão iniciadas às 7h no trecho da via que compreende a entrada do bairro Jardim dos Pinheiros ao Jardim Brasil. O trânsito será desviado na Rotatória do Extra e na entrada da Rodovia Dom Pedro I. A prova passará também na Av. São João no sentido Centro até a Praça Claudino Alves (da Igreja Matriz), com término previsto para às 13h30.

Os bairros que serão afetados no domingo pelas interdições são Jardim dos Pinheiros, Jardim Morumbi, Ressaca, Loanda, Terceiro Centenário, Parque dos Coqueiros, Parque das Nações, Bairro da Ponte, CTB e Jardim Brasil.

Em razão da Volta Ciclística no domingo, o Departamento de Trânsito de Atibaia recomenda evitar a Avenida Jerônimo de Camargo no trecho entre o Jardim dos Pinheiros e o Jardim Brasil (próximo ao supermercado Extra) e os acessos à cidade de Atibaia pelo Jardim dos Pinheiros e Avenida São João, optando por rotas alternativas nas proximidades do bairro Alvinópolis.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia