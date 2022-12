Atibaia sedia etapa final da Volta Ciclística Internacional neste domingo (4)

Neste domingo (4) Atibaia vai receber a etapa final da Volta Ciclística Internacional, um dos principais eventos do calendário de ciclismo. Com largada prevista para 9h na Praça da Matriz, a última etapa da competição terá o trecho entre Atibaia/Divisa de MG/Atibaia, com 105 km, onde serão conhecidos os campeões.

A Volta Ciclística Internacional começa nesta sexta-feira (2) com um circuito noturno de 60 km, em Bragança Paulista. No sábado serão mais duas etapas: pela manhã, a partir das 9h, o trecho entre Mairiporã e Bragança Paulista, com 47 km; e à tarde, às 15h, uma crono escalada de 3,3 km até o Pico Olho D’Água, em Mairiporã. A competição reunirá 13 equipes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

“Começaremos com esse circuito noturno em Bragança. No sábado serão duas etapas em Mairiporã com características diferentes. Para terminar, no domingo, será a vez da etapa mais longa até a divisa com Minas Gerais e chegada na Matriz de Atibaia, palco de diversas competições nacionais e internacionais. Convidamos a todos para prestigiarem os ciclistas”, afirmou o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Cláudio dos Santos, o Facex.

A Volta Ciclística Internacional, que em 2021 também teve Atibaia como última etapa, tem organização da ADF, com supervisão da Federação Paulista de Ciclismo e apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Federação Mineira de Ciclismo e das prefeituras de Atibaia, de Bragança Paulista e de Mairiporã.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia