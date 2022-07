Time de vôlei de Atibaia enfrenta Seleção Brasileira Sub-19 em ato solidário

O novo time de vôlei de Atibaia vem buscando destaque no cenário masculino nacional. E, como preparação para o Campeonato Paulista, o Ginásio do Elefantão vai ser palco de um jogo amistoso entre Atibaia Vôlei x Seleção Brasileira Sub-19, na próxima quinta-feira (28), a partir das 17h, e a entrada será um pacote de macarrão, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade local.

(Imagem Ilustrativa: Tania Van den Berghen por Pixabay)

O novo time, sob o comando de Talmo Oliveira, ex-jogador que conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, com o Brasil, visa a participação da equipe adulta masculina no Campeonato Paulista divisão especial, na Superliga C e na Superliga B. Com grandes objetivos, o voleibol de Atibaia almeja estar entre os melhores do país, proporcionando entretenimento, desenvolvimento e visibilidade do município em âmbito nacional.

A iniciativa é da Associação Esportiva Atibaia (AEA), que tem o objetivo de promover e desenvolver o esporte. A AEA desenvolve várias modalidades e tem o vôlei como carro-chefe. O projeto da associação atende cerca de 400 participantes, em parceria com a Prefeitura de Atibaia, da faixa etária de 10 a 85 anos, desde a iniciação até a terceira idade.

O vôlei de Atibaia conta com o apoio e incentivo da Prefeitura de Atibaia e a parceria das empresas Climed Saúde, Hospital Albert Sabin, Big Supermercados, Big Empório, Unimagem, UNIFAAT e Contati Contabilidade.

Atibaia conta com o Programa Municipal de Apoio ao Esporte (Lei 726/15), que concede incentivo fiscal aos patrocinadores de atividades esportivas no município, com o objetivo de estimular, desenvolver e fomentar, por meio de ações articuladas e integradas entre entidades ou organizações esportivas e sociais, pessoas jurídicas e órgãos públicos municipais, a busca de iniciativas que garantam meios de autogestão e autofinanciamento do segmento esportivo – federações, associações, organizações, sindicatos e clubes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia