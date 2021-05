XV de Piracicaba e Atibaia empatam sem gols e avançam às quartas de final na Série A2

XV de Piracicaba e Atibaia ficaram no empate sem gols na tarde de sábado (15), no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. O resultado da partida, válida pela última rodada da primeira fase, assegurou ambas as equipes nas quartas de final da Série A2.

XV de Piracicaba x Atibaia (Foto: FPF TV)

Com 21 pontos, o Nhô Quim não conseguiu quebrar a má fase e já acumula oito jogos sem vencer. Mesmo assim, conseguiu se manter na zona de classificação e avançou em oitavo lugar, com 21 pontos.

Enquanto isso, o Falcão ficou na quarta posição, com 24 pontos – mesmo lugar em que começou a rodada.

Assim, o XV de Piracicaba vai encarar o líder Oeste em jogos de ida e volta nas quartas de final, enquanto o Atibaia duela com o São Bernardo.

Veja todos os confrontos das quartas:

Oeste (1º) x (8º) XV de Piracicaba

Água Santa (2º) x (7º) Portuguesa

Rio Claro (3º) x (6º) RB Brasil

Atibaia (4º) x (5º) São Bernardo

As datas e horários dos jogos ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol.

