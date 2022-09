Ação conjunta de limpeza retira meia tonelada de lixo do Rio Atibaia

Uma operação de limpeza com a participação de 40 voluntários retirou aproximadamente meia tonelada de lixo do entroncamento do córrego do Onofre com o Rio Atibaia. A ação envolveu a Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE), a multinacional francesa CONDAT, a Defesa Civil e a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Atibaia, com apoio da equipe que atua no Termo de Parceria n° 20/2022.

Foram coletados capacetes de motocicletas, muitas garrafas PET, calçados, roupas, uma quantidade significativa de isopor, latas de alumínio, pneus, embalagens de remédios, entre outros resíduos que estavam bloqueando o fluxo de água do córrego do Onofre para o Rio Atibaia. A Saneamento Ambiental Atibaia – SAAE foi chamada para recolher e destinar corretamente o que não era mais passível de reciclagem.

O ponto escolhido para a coleta faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Atibaia, uma Unidade de Conservação (UC) municipal, cuja cogestão está sendo feita pela SIMBiOSE, em parceria com a Prefeitura de Atibaia, por meio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

O evento ocorreu em 31 de agosto, no Dia Mundial da Limpeza, programa de ação social global do qual a CONDAT do Brasil participa desde 2021. O objetivo é recolher toneladas de lixo lançadas no meio ambiente em todo o planeta, inclusive nas praias, rios e oceanos. A mobilização reúne milhares de voluntários e parceiros em uma onda de limpeza ao redor do mundo.

Os preparativos começaram cerca de 10 dias antes do evento, sob a supervisão da Secretaria de Meio Ambiente. Uma licença foi concedida para instalação de redes de contenção de resíduos sólidos em três pontos do Rio Atibaia, visando facilitar a coleta do lixo e gerar dados para aprimoramento da técnica. As redes foram confeccionadas pela SIMBiOSE com resto de materiais de construção e outros materiais biodegradáveis.

A CONDAT forneceu sacos de lixo, luvas, um ponto de hidratação com água e alimentos leves, protetor solar, repelente e boné para todos os voluntários, que foram distribuídos em cinco grupos, ao longo de um trecho de um quilômetro nas margens do Rio Atibaia e do córrego do Onofre. Duas embarcações, navegadas pela Defesa Civil, realizaram a limpeza do leito do rio com o apoio da equipe da SIMBiOSE.

