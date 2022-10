Saneamento básico é um direito fundamental das crianças

Nesta quarta-feira é celebrado o Dia das Crianças (12), data comemorada no Brasil desde 1924. O marco, estabelecido pela aprovação do Decreto nº 4867, tem o objetivo de não apenas promover ações sociais e festivas, mas de debater sobre os cuidados necessários para esta fase da vida. Entre os principais tópicos, o saneamento básico é destaque como uma infraestrutura responsável pela garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Por isso, a Atibaia Saneamento, empresa do Grupo Iguá, responsável pelo sistema de esgotamento sanitário no município, aborda os tópicos centrais do assunto e a evolução dos índices locais nos últimos anos.

(Imagem Ilustrativa de Nghi Nguyen por Pixabay)

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, toda criança tem direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Contudo, a ausência do saneamento básico em alguns locais pode impactar diretamente essas condições, prejudicando também o desenvolvimento infantil. Entre os principais perigos das atividades nessas áreas está o contato com esgoto e água contaminados, que resultam em diversas doenças como gastroenterite, febre tifoife, hepatite A, cólera, esquistossomose, ascaridíase, teníase e leptospirose.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), atualmente, quase 100 milhões de brasileiros vivem sem coleta de esgoto e mais de 33 milhões de pessoas sofrem com a falta de água potável, incluindo crianças e adolescentes. Um levantamento realizado pelo DATASUS revelou ainda que, somente em 2020, o número de internações entre a população de 0 a 4 anos foi correspondente a 45.629 no Brasil, sendo todas associadas à falta da infraestrutura.

“O país tem um grande desafio quanto ao atendimento completo com cobertura sanitária e tratamento de água. Mas, por outro lado, temos em mãos uma excelente oportunidade de transformação social. Além do lazer e esporte, o saneamento básico garante às crianças e adolescentes o acesso à educação, à saúde e a um futuro digno. Por isso, a universalização do esgoto é um investimento fundamental”, comenta o diretor-geral da Atibaia Saneamento, Mateus Banaco.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento