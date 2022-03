Acesso à Pedra Grande está sendo modernizado com verba do Estado para estâncias turísticas

O acesso ao Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, um dos principais atrativos turísticos de Atibaia, somando mais de 130 mil visitantes por ano, e que tem como órgão gestor e fiscalizador a Fundação Florestal, está passando por um processo de modernização. A iniciativa busca tornar a visitação mais segura e minimizar seus impactos ambientais na unidade de conservação.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Formulado por técnicos e especialistas e tramitado na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e no Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), o projeto visa a preservação da flora e da fauna, conforme diretrizes da Secretaria de Turismo da Prefeitura em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Atibaia, a Fundação Florestal e as secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente e de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

O projeto prevê a colocação de pisos ecológicos, intertravados e apropriados para absorção da água junto ao solo, e ainda contempla banheiros, posto de atendimento, informações aos munícipes e turistas, cancelas e seguranças para proteção do meio ambiente e controle do fluxo de pessoas, capacidade de carga e horário de funcionamento, entre outros recursos objetivando conforto para acessibilidade, mobilidade, segurança e preservação da flora e da fauna.

O acesso à laje da Pedra Grande conta com trechos sinuosos que adentram o município de Bom Jesus dos Perdões e, embora esse projeto seja executado com verba do Estado para estâncias turísticas, a exemplo de Atibaia, as benfeitorias também garantirão benefícios à cidade vizinha.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia