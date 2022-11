Alunos criam mascote e apresentam projeto sustentável para preservação dos rios em Atibaia

O Programa Educação Cultural – PEC já está entrando na fase final, com a produção de projetos sustentáveis criados pelos alunos do 4º e 5º ano da rede pública municipal de ensino. No mês de outubro, um dos destaques foi a escola Nelson José Pedroso, que teve suas dependências furtadas duas vezes no mesmo mês e ainda assim, manteve a resiliência, proporcionado aos alunos um ambiente de aprendizado e incentivo.

“Eu gostaria de agradecer, em nome da nossa equipe, a oportunidade de participar do Programa de Educação Cultural e, principalmente, as mediadoras Jéssica e Rosana que desenvolveram as oficinas junto aos alunos e professores. Passamos por momentos difíceis no último mês e ficamos angustiados pelo ocorrido, mas continuamos com nosso trabalho e temos esperança de que dias melhores virão”, explica a professora e coordenadora, Andréa Bueno.

Alunos da rede pública de ensino visitam o Parque Grota Funda, em Atibaia (Foto: Divulgação/ Atibaia Saneamento)

O programa iniciado no dia 9 de maio é uma iniciativa da Atibaia Saneamento, pertencente ao Grupo Iguá, e NTICS Projetos, e conta também com a parceria da Secretaria da Educação e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da SAAE. O objetivo do PEC é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, capazes de atuar em prol do meio ambiente, buscando aplicações práticas sustentáveis.

De maio a outubro, os alunos passaram por oficinas sobre meio ambiente e sustentabilidade e a partir desse mês, começam as orientações para o desenvolvimento de projetos finais que tem deverão ter como base a solução para os problemas da cidade, anteriormente levantados e debatidos pelos estudantes em sala de aula.

Na escola Nelson José Pedroso, os alunos Willian e Bruno, de apenas 11 anos, estão envolvidos com um projeto com foco na economia da água e não poluição dos rios. “Podemos fazer parcerias com o SAAE e a Prefeitura orientando a comunidade”, comentam. Além disso, os estudantes criaram uma mascote chamado Peixinho Onofre, para ajudar no processo de conscientização. “Esse nome é uma homenagem ao Córrego Onofre, do bairro do Portão”, explica Bruno.

“Esse projeto trouxe grandes aprendizados, pois mostrou aos alunos que eles são protagonistas de suas ações dentro da comunidade. Isso despertou o olhar de pertencimento e conscientização de que as suas ações podem impactar positiva ou negativamente a preservação ambiental”, avalia Andréa Bueno.

Também em outubro, em comemoração do Mês das Crianças, o programa sorteou uma das escolas participantes para uma visita ao Parque Grota Funda em Atibaia. Os alunos do 5º A da escola Takao Ono foram recepcionados pelos monitores do parque, fizeram a trilha das águas, conheceram sobre história do município e a sua biodiversidade e ainda participaram de um curso de fotografia no Patrimônio Natural da Pedrinha, que oferece uma vista panorâmica do município.

“Durante a visitação, as crianças puderam fotografar diferentes paisagens e observar mais da natureza. Isso é extremamente importante, pois as pessoas tendem a cuidar do que elas amam e isso implica em conhecer para preservar. Por isso, ações como essa são fundamentais para a formação dos pequenos enquanto cidadãos. Para nós, como empresa de saneamento básico, a iniciativa auxilia na promoção de um futuro mais sustentável e promove a consciência ambiental para a preservação dos ecossistemas locais”, finaliza o diretor-geral da Atibaia Saneamento, Mateus Banaco.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento