La Niña causará aumento da temperatura média global

A Organização Meteorológica Mundial, OMM, confirma que o La Niña está acontecendo pelo segundo ano consecutivo e deve durar até o início de 2022, influenciando temperaturas e precipitação.

Durante o La Niña, ocorrem mudanças associadas a riscos de chuvas fortes, inundações e secas.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

Por natureza, esse fenômeno climático tem uma influência de resfriamento, mas a OMM explica que as temperaturas em várias regiões do mundo deverão ser mais altas do que a média devido ao nível recorde de gases de efeito estufa “presos” na atmosfera.

Impactos na agricultura

Pelos estudos da OMM, o La Niña 2021/2022 será de fraco a moderado e um pouco mais fraco do que o evento de 2021/2022. Mesmo assim, setores como agricultura, saúde, recursos hídricos e gerenciamento de desastres serão afetados.

A OMM fornece apoio e aconselhamento para entidades humanitárias internacionais, na tentativa de reduzir impactos, principalmente em países mais vulneráveis que já estão sofrendo com os extremos climáticos e com os impactos da pandemia de Covid-19.

A agência da ONU lembra que com o La Niña, as temperaturas na superfície do Oceano Pacífico central e equatorial leste ficam mais frias e ocorrem também mudanças na circulação atmosférica tropical. Com isso, acontecem mais ventos, mais pressão e mais chuvas.

2021: um dos 10 anos mais quentes

O secretário-geral da OMM explica que o impacto de resfriamento do último La Niña “fará com que 2021 fique marcado como um dos 10 anos mais quentes já registrados e não o ano mais quente da história”.

Apesar disso, Petteri Taalas afirma que “isso não muda a tendência de aquecimento nem reduz a urgência por ação climática”.

A OMM calcula que existe uma chance de 90% das temperaturas na superfície do oceano Pacífico tropical continuarem nos níveis La Niña até o fim do ano e chances de até 80% de permanecerem nesse nível por todo o primeiro trimestre de 2022.

