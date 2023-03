Associação Mata Ciliar apresenta o projeto “De Olho nos Rios” em 15 municípios da região

Recentemente, a Associação Mata Ciliar esteve na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) de Bragança Paulista reunida com representantes de quinze municípios da região, interessados em conhecer o projeto de “De Olho nos Rios” e como ele pode beneficiar as comunidades rurais da região.

(Foto: Divulgação)

O projeto, que acontece em parceria com a Petrobras, atuará em conjunto com as casas de agricultura dos municípios envolvidos, prefeituras, instituições de ensino, associações de produtores rurais, conselhos municipais de desenvolvimento rural, grupos de jovens e demais entidades públicas e privadas.

Entre as atividades previstas no programa estão a realização de capacitação das famílias para a geração alternativa de renda, a formação de agentes ambientais, a distribuição de mudas de árvores nativas, oficinas de educação ambiental, capacitação de professores, implantação de módulos agroflorestais e agricultura orgânica, monitoramento da qualidade da água e implantação de bacias para a captação de água da chuva.

Estiveram presentes no encontro representantes das cidades de Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Joanópolis, Lindóia, Monte Alegre, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Serra Negra, Socorro, Tuiuti e Vargem.

Fonte: Assessoria de Imprensa Mata Ciliar