Ameaçados de extinção, dois gatos-palheiros nascem na Associação Mata Ciliar

Uma ótima notícia na luta pela conservação das espécies e para a biodiversidade brasileira! Ameaçados de extinção e um dos felinos menos estudados de nossa fauna, dois gatos-palheiros nasceram na Associação Mata Ciliar, filhotes da mãe “Kitami” e do pai “Theodoro”, que fazem parte de um projeto de conservação da espécie.

(Foto: Associação Mata Ciliar)

Os irmãos nasceram há algumas semanas, mas somente agora, após o período crucial de contato e cuidados maternos, que eles resolveram mostrar seus rostinhos. Ambos permanecem sob os cuidados da mãe até que se desenvolvam saudáveis e possam ajudar na conservação e continuação da espécie.

O gato-palheiro é uma das nove espécies de felinos que ocorrem no Brasil, porém, devido à dificuldade de encontrar indivíduos em vida livre, há poucas pesquisas e estudos sobre eles. Estão espalhados, irregularmente, por toda a América do Sul e, em território brasileiro, estão associados a áreas de campos e vegetações rasteiras, como os pampas, cerrado e pantanal.

(Foto: Associação Mata Ciliar)

Na Mata Ciliar, Kitami é um dos animais que são apadrinhados por empresas parceiras, no caso, a ‘Distribuidora Kitami Alimentos’, fazendo parte de um papel fundamental para a manutenção de nossos trabalhos diários. Já Theodoro faz parte do Programa Adote um Animal, em que os participantes ajudam mensalmente com os tratamentos e cuidados necessários.

Para as empresas que têm interesse em participar, basta acessar o link: http://mataciliar.org.br/site/apadrinhe-um-animal/. E, para as pessoas que têm interesse em adotar virtualmente um animal, basta acessar o link: http://mataciliar.org.br/site/adote-um-animal/.

Mata Ciliar

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar