BNDES lança premiação para artigos científicos sobre mudanças climáticas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou na sexta-feira, 3 de junho, o Prêmio BNDES pelo Clima. Ele tem como objetivo estimular a pesquisa científica sobre mudanças climáticas relacionada ao caso do Brasil. Esta iniciativa está em linha com o compromisso da instituição de promover a transição justa para uma economia neutra em carbono e o propósito da instituição de transformar a vida de gerações de brasileiros.

(Imagem Ilustrativa: Tumisu por Pixabay)

“O Prêmio BNDES pelo Clima reforça a preocupação do Banco em apoiar o Brasil em uma transição justa para uma economia neutra em carbono, conforme previsto na NDC [compromisso estabelecido pelos signatários do Acordo de Paris]. Além de dar visibilidade à pesquisa científica aplicada ao caso brasileiro, o Prêmio poderá ter desdobramentos em termos de políticas públicas no futuro”, disse Victor Pina, superintendente da Área de Planejamento Estratégico do BNDES.

Temas possíveis

Poderão ser inscritos artigos que abordem pelo menos um dos seguintes temas: mercado de crédito de carbono; infraestrutura sustentável: investimentos, financiamento e impactos; uso sustentável do solo e desmatamento; mercado florestal: instrumentos financeiros de apoio, avaliação e concessões florestais; e mudanças climáticas: impactos, modelos de mitigação, de adaptação e transição justa.

Os trabalhos podem ser de autoria individual ou realizados em grupo, considerando que todos os candidatos devem ter diploma de graduação em qualquer área. A premiação será entre R$ 10 mil e R$ 30 mil para as melhores produções.

As inscrições deverão ser feitas entre 3 de junho e 8 de agosto por meio de formulário disponível neste site, onde também está o edital com os detalhes da seleção.

Fonte: Climatempo