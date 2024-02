Obstruções na rede de esgoto geram problemas para os municípios

O sistema de esgoto é uma estrutura projetada para coletar e conduzir todo o efluente das residências para o tratamento adequado, porém alguns entraves podem dificultar esse processo, entre eles o entupimento das tubulações, resultado do descarte inadequado de resíduos em vasos sanitários, pias e ralos. Por isso, a Atibaia Saneamento, empresa do Grupo Iguá responsável pelo esgotamento sanitário em Atibaia, dá dicas para que a população possa colaborar para o bom funcionamento da rede na cidade.

Descarte inadequado de resíduos em vasos sanitários, pias e ralos pode causar obstrução na rede de esgoto (Imagem Ilustrativa: Semevent / Pixabay)

No Brasil, as redes públicas e os encanamentos internos das residências não possuem dimensões e capacidade suficiente para gerir os resíduos sólidos. Assim, o recomendado, segundo a Atibaia Saneamento, é manter o uso da lixeira no banheiro para o despejo de itens de higiene pessoal como papel higiênico, absorventes, fraldas, cotonetes, embalagens de creme dental, tampas de produtos, preservativos, entre outros. Tais práticas auxiliam na conservação das tubulações de esgoto.

Outro ponto importante reforçado pela concessionária de saneamento é o da utilização de telas nas pias da cozinha, já que os restos de alimentos, mesmo que pareçam inofensivos, podem causar entupimentos a longo prazo no sistema de esgoto. Eles são de baixo custo e fáceis de usar, por isso vale a pena o investimento. Além disso, o óleo de cozinha também deve ser descartado corretamente e encaminhado para as unidades de coleta presentes em Atibaia, por isso é importante que o munícipe se informe para evitar o despejo do líquido no ralo.

“O esgotamento sanitário é um serviço realizado em parceria com a população, portanto a atitude sustentável e consciente de cada munícipe faz toda a diferença e colabora para que a coleta e tratamento seja bem-sucedida na cidade”, finaliza a diretora operacional da Atibaia Saneamento, Mirian Güillen.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento