Iguá lança edital para premiar iniciativas socioambientais

A Iguá, uma das maiores empresas de saneamento no Brasil, lançou no dia 8 de agosto, a 2ª edição do Edital Iguá de Projetos Socioambientais. Com o aporte de R$ 1 milhão, o objetivo do programa é selecionar iniciativas que contribuam com o desenvolvimento econômico de regiões em situação de vulnerabilidade, próximas às operações da companhia.

(Imagem Ilustrativa: Shameer Pk por Pixabay)

Podem ser inscritos projetos que estejam de acordo com os pilares do SERR, plano estratégico da Iguá que norteia o desenvolvimento sustentável da companhia e que contribuem para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU: Educação de Qualidade, Água Limpa e Saneamento e Combate às Alterações Climáticas.

“Com o edital, reforçamos nosso compromisso com a responsabilidade social e práticas que contribuem para um futuro mais sustentável a todos nós”, conta o Diretor de Operações, Péricles Weber.

Na edição 2021, a Iguá contemplou oito iniciativas e recebeu 159 inscrições. “Por meio dos projetos selecionados no ano passado, conseguimos apoiar exposições culturais, espetáculos teatrais, o desenvolvimento esportivo de crianças carentes, além de um vídeo documentário sobre o ciclo da água em uma das nossas operações, comemora o gerente de Responsabilidade Social da Iguá, Rafael Botelho.

Em Atibaia, a operação local responsável pelo sistema de esgotamento sanitário do município foi contemplada, através da Lei de Incentivo ao Esporte com o Projeto Paralímpico Instituto Daniel Dias (IDD). A iniciativa é uma parceria da Atibaia Saneamento e Instituto Daniel Dias e tem como objetivo a implementação de um núcleo de natação que primariamente atenderá cerca de 80 pessoas que apresentem deficiência de forma permanente, através da modalidade de natação, beneficiando pessoas de ambos os gêneros com idade entre 6 até 30 anos. A expectativa é que o programa de inclusão por meio do esporte esteja em atividade neste semestre.

Agora em 2022, os municípios que estão elegíveis para receber os projetos são: Mato Grosso (Cuiabá, Colíder, Alta Floresta, Canarana, Comodoro e Pontes e Lacerda); Paraná (Paranaguá); São Paulo (Andradina, Palestina, Castilho, Mirassol, Atibaia, Piquete e Suzano); Alagoas (Arapiraca, São Brás, Olho D’água Grande, Campo Grande, Girau do Ponciano, Feira Grande, Lagoa da Canoa, Craíbas, Igaci e Coité do Nóia; Rio de Janeiro (as cidades de Paty do Alferes, Miguel Pereira e na cidade do Rio, a região da Zona Oeste Litorânea (Joá, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá e adjacências).

A inscrição é gratuita e deve ser feita no site da companhia www.igua.com.br/edital até o dia 9 de setembro. Os projetos devem estar enquadrados nas leis de Incentivo à Cultura e ao Esporte. Informações e dúvidas sobre o edital podem ser resolvidas pelo e-mail: iniciativasocial@igua.com.br. O resultado e a divulgação dos projetos premiados acontecem dia 9 de dezembro deste ano.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento