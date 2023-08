Polícia Militar Ambiental de Atibaia realiza grande Operação em Nazaré Paulista

No dia 27 de julho, a Polícia Militar Ambiental de Atibaia empreendeu uma grande Operação no município de Nazaré Paulista, em parceria com o GFI – Grupo de Fiscalização Integrado Alto Juquery. O GFI é composto por representantes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), bem como por agentes da Prefeitura do município.

A ação teve como objetivo principal fiscalizar diversas atividades e empreendimentos que envolvem questões ambientais e urbanísticas em um loteamento de Nazaré Paulista. Durante a operação, foram verificados indícios de parcelamento irregular de solo, degradação de vegetação nativa, exploração de curso d’água sem a devida outorga do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), além de identificação de ligações irregulares de energia.

Durante a operação, foi lavrado Auto de Infração valorado em R$11.910,00 referente à degradação de uma área de 1,75 hectares, além de apreensão e auto de infração valorado em R$1.000,00 em desfavor de um indivíduo que portava uma motosserra no interior de uma área degradada.

A Polícia Militar Ambiental ressalta a importância de orientar os cidadãos sobre a aquisição de terrenos e propriedades. Ao comprar um terreno, é fundamental buscar os meios como corretores credenciados, pesquisas em cartório de imóveis e respectivamente prefeitura do município. Essas práticas são essenciais para assegurar a regularidade da área, evitar problemas futuros e contribuir para a preservação do meio ambiente. A conscientização e o cumprimento das normas legais são fundamentais para garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento ordenado das áreas urbanas e rurais, garantindo um futuro melhor para todos.

