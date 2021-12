Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma área de baixa pressão atmosférica na costa, entre o Sul e o Sudeste do país, e a combinação entre calor e umidade, típica do Verão, voltam a provocar pancadas fortes de chuva e até mesmo temporais no leste do estado de São Paulo.

Já na véspera de Natal, a tendência é de que as áreas de instabilidade mais pesadas percam força no estado.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (22), o sol predomina pela manhã. O tempo fica abafado e estão previstos temporais, principalmente, entre os períodos da tarde e da noite. Máxima de 32º e mínima de 18º.

Na quinta-feira (23), a temperatura cai um pouco, a nebulosidade aumenta e a chuva vai persistir, com moderada a forte intensidade. À noite o tempo fica firme. Máxima de 22º e mínima de 17º.

Na sexta-feira (24), véspera de Natal, o tempo volta a ficar firme. O sol aparece entre poucas nuvens, mas a temperatura fica amena. Máxima de 24º e mínima de 14º.

Para o sábado (25) de Natal a previsão é de predomínio de sol, sem expectativa de chuva e temperaturas em elevação. Máxima de 28º e mínima de 15º.

O domingo (26) deve ser de sol e calor, sem previsão de chuva. Máxima de 32º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather