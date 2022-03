Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O outono começou com grandes mudanças no estado de São Paulo, por causa da passagem de uma frente fria. As temperaturas baixas voltaram a chamar a atenção em muitos municípios, inclusive em Atibaia.

No entanto, a tendência já é de aquecimento no decorrer dos próximos dias. O predomínio volta a ser de sol na maior parte do tempo e a expectativa de chuva é baixa.

A chuva volta na sexta-feira e, principalmente, no fim de semana, por causa de uma nova frente fria.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (23) começou com sensação de friozinho, mas o sol predomina e à tarde faz calor. Não há previsão de chuva. Máxima de 28º e mínima de 15º.

A previsão para a quinta-feira (24) é de sol com poucas nuvens, temperatura em elevação e sem expectativa de chuva. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Na sexta-feira (25) a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 29º e mínima de 18º.

No sábado (26), o sol aparece entre nuvens pela manhã e o tempo fica abafado. Pode chover à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 20º.

No domingo (27), áreas de instabilidade autuam sobre a região e o dia deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Máxima de 28º e mínima de 20º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather