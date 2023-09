Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

De acordo com o site Climatempo, apesar do forte calor desses últimos dias, ainda não chegamos ao pico do calor extremo no estado de São Paulo. Há indicação de mais elevação de temperatura nesta reta final de inverno, e também nas últimas semana do mês de setembro.

A partir de quinta-feira (21), o ar seco vai se expandir no estado paulista, permitindo ainda mais horas de insolação, fazendo com que as temperaturas subam cada vez mais.

O pico de calor acontece neste fim de semana, no sábado (23) e no domingo (24) com temperaturas acima dos 35º. Esta onda de calor, dura até o início da próxima semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (20) a expectativa é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 33º e mínima de 16º.

A quinta-feira (21) deve ser de predomínio de sol e calor, sem expectativa de chuva. Máxima de 32º e mínima de 17º.

A sexta-feira (22) deve ser de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Máxima de 34º e mínima de 19º.

No sábado (23) o sol aparece entre poucas nuvens, sem chuva. Máxima de 35º e mínima de 18º.

A previsão o domingo (22) também é de predomínio de sol e calor, sem chuva. Máxima de 36º e mínima de 20º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather