Crise hídrica atinge Atibaia e SAAE inicia rodízio para evitar racionamento

Com o intuito de manter o abastecimento da cidade, diante do atual cenário de crise hídrica que assola a região Sudeste, a SAAE Atibaia anuncia o Plano de Contingenciamento 2021, com início previsto para a próxima sexta-feira, 24 de setembro, e que prevê interrupção por 24 horas da distribuição pública de água dividida em dois grupos de bairros.

O rodízio – já adotado por outras cidades como: Vinhedo, Valinhos, Franca, Bom Jesus dos Perdões, São José do Rio Preto, Bauru, Itu, dentre outras – visa dar um fôlego ao sistema de abastecimento como um todo e evitar o racionamento, ou seja, o desabastecimento geral por períodos determinados.

(Imagem Ilustrativa: Arek Socha por Pixabay)

Cabe esclarecer que os sistemas de abastecimento têm sofrido com o baixo nível de chuvas, situação presente também no Sistema Cantareira, utilizado para abastecer a região Metropolitana de São Paulo, inclusive em Atibaia. Composto por cinco reservatórios, Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro, o Sistema Cantareira registra hoje um nível de 43,21%, um número baixo para a efetivação do abastecimento de toda a população localizada nas regiões atendidas pelos reservatórios.

A captação de água no manancial Onofre, que representa cerca de 1/4 do abastecimento de Atibaia, vem apresentado vazão entre 40 e 80l/s, muito abaixo de sua normalidade, acima de 120l/s, causando uma redução significativa da capacidade de captação, tratamento e distribuição de água no município. Algumas medidas foram tomadas para minimizar os efeitos da estiagem, principalmente no que tange às obras para a interligação dos sistemas Central ao Cerejeiras/Imperial, possibilitando o envio de água tratada para em momentos críticos de captação do Onofre, garantindo o abastecimento desta parcela da população.

Mesmo com as medidas tomadas, o baixo nível do manancial vem contribuindo para a instabilidade dos níveis de reservação nos demais reservatórios, vez que, nesta situação, toda a região abastecida pelo manancial do Onofre depende da injeção de água do Sistema Central. Apesar de todos os esforços das equipes da SAAE, que trabalharam incansavelmente para garantir o abastecimento, fez-se necessária a implantação do rodízio de abastecimento, até que todo sistema se estabilize, cujo condicionante é o aumento dos níveis dos mananciais.

Confira os dias e horário de rodízio para o seu bairro:

Bloco A (Sem água das 8h às 8h dias 24, 26, 28 de setembro, e assim sucessivamente): Regiões: Imperial, Caetetuba e Cerejeiras, Alvinópolis II, Parque São Pedro, Nova Atibaia, Vale das Flores, Residenciais Jerônimo, Casas populares, CDHU, Jardim das Palmeiras, Vila Santa Clara, Vila São José I, Vila São José II, Vila São José III, Reciclagem, Fepasa, Jardim Sueli e imediações.

Bloco B (Sem água das 8h às 8h dias 25, 27, 29 de setembro, e assim sucessivamente): Estância Parque Atibaia, Fazenda Porto, Maranguape, Tanque, Paraíso, Estância Lynce, Jardim Floresta, Região baixa da Alameda Lucas Nogueira Garcez (Jardim América, Jd. dos Pinheiros, Jd. Morumbi, Guaxinduva, Aclimação, Vila Thaís, Vila Helena), Região baixa do Atibaia Jardim (região da Rua Itália, Rua Brasil) e imediações.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia