De Olho nos Rios promove atividades de educação ambiental para escola rural de Bragança

Com o importante e necessário objetivo de plantar as sementes da conscientização ambiental para as próximas gerações, a equipe do Projeto De Olho nos Rios promoveu um dia especial na Escola Municipal Rural Eugênia de Souza Camargo, com jogos pedagógicos de educação ambiental para cerca de 300 alunos, entre 5 e 8 anos, na última semana, em Bragança Paulista.

(Foto: Divulgação/ Mata Ciliar)

“Nos dividimos em três estações, onde as crianças confeccionaram máscaras do lobo-guará, desenharam um lobo-guará e brincaram com o jogo lúdico no tapete. Foi bem legal, pois muitos alunos são da zona rural da cidade e já tinham algum conhecimento sobre os temas que trabalhamos, principalmente em relação a fauna e a flora”, comenta Aline Guerrera Santos da Silva, bióloga e educadora ambiental do Projeto.

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras que visa a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, incentivando a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar