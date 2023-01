Defesa Civil alerta para chuvas fortes nos próximos dias

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado, entre terça-feira (3) e sexta-feira (6) há previsão para chuvas intensas com elevados acumulados, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em todo o território paulista. Os Avisos de Risco Meteorológicos estipulam a intensidade das chuvas e os acumulados previstos para cada região e, no caso de Atibaia (região de Campinas), entre 3 e 6 de janeiro há previsão de acumulados de até 120 mm.

(Imagem Ilustrativa: Alex Dukhanov por Unsplash)

A Defesa Civil também informa que, atualmente, Atibaia encontra-se em estado de atenção, conforme o Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC), em virtude do acumulado de chuvas registradas nas últimas semanas. Diante da previsão de mais chuvas nos próximos dias, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

Marcadas por fortes ventos e intensa precipitação, as tempestades são características do Verão e podem vir acompanhadas de raios e trovoadas. Na iminência de uma tempestade, a orientação da Defesa Civil é buscar abrigo em locais fechados, como casas e edifícios. Quem estiver em áreas abertas, como piscinas, estacionamentos ou campos de futebol, deve sair imediatamente, mantendo distância de objetos altos e isolados como árvores, postes e outros artefatos metálicos grandes e expostos.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Atibaia conta com equipes treinadas para ações de prevenção, preparação e resposta a desastres naturais, oferecendo atendimento 24 horas pelos telefones: 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia