Defesa Civil alerta para possibilidade de chuvas fortes até quinta (16)

A Defesa Civil de Atibaia divulga aviso de risco meteorológico que indica condições para chuvas fortes a partir desta terça-feira (14), com previsão de acumulado de chuvas de 75 mm na região. De acordo com alerta emitido pela Defesa Civil Estadual, as condições permanecem até quinta-feira (16) e devem atingir todas as regiões do Estado.

A previsão é de acumulados de chuva de 60 mm na região metropolitana de São Paulo e Litoral Norte, 55 mm na Baixada Santista e 70 mm no Vale do Ribeira e Itapeva. O maior volume de chuva acumulada nesse período é esperado para a região da Serra da Cantareira, com estimativa de 120 mm.

(Imagem Ilustrativa: sethink por Pixabay)

Com o solo já encharcado em razão das fortes chuvas dos últimos dias e previsão para acumulados moderados, a Defesa Civil recomenda especial atenção às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizos.

Diante da possibilidade de pontos de alagamento e enxurrada, outra recomendação importante é nunca enfrentar as inundações, mas esperar em local seguro até as águas baixarem. Em caso de tempestades com rajadas de vento, raios e trovões, as orientações são não se abrigar debaixo de árvores e nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, pois há risco de queda e descargas elétricas.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Atibaia oferece atendimento 24 horas pelos telefones: 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia