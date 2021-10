Defesa Civil emite novo alerta de chuvas fortes na região de Atibaia

A Defesa Civil de Atibaia divulga novo alerta de chuvas fortes na região entre sexta (15) e terça-feira (19). Segundo aviso de risco meteorológico emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo na quinta-feira (14), novas áreas de instabilidade avançam pelo estado, atingindo a região de Atibaia e provocando condições para chuvas fortes, contínuas e volumosas, seguidas por raios, ventos e granizo.

(Imagem Ilustrativa: sethink por Pixabay)

Segundo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp (Cepagri), entre a noite desta sexta-feira (15) e a madrugada de sábado (16), a passagem de uma frente fria deverá causar chuvas mais generalizadas na região e as temperaturas provavelmente ficarão restritas à faixa entre 18 e 25 ºC. As chuvas recorrentes e persistentes devem continuar no domingo (17), com previsão de acumulados de chuvas elevados, entre 65 e 70 mm em 72 horas, de acordo com o aviso de risco meteorológico da Defesa Civil estadual.

O alerta recomenda atenção especial às áreas mais vulneráveis devido ao risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos. A Defesa Civil orienta que, em caso de chuvas intensas com rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há perigo de queda e descargas elétricas, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Responsável por coordenar e supervisionar as ações de prevenção, preparação e resposta a desastres relacionados a eventos naturais, a Defesa Civil de Atibaia possui equipes treinadas para atender emergências, em regime de plantão 24 horas, atendendo pelos telefones 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia