Defesa Civil de Atibaia alerta para onda de calor nos próximos dias

A presença de uma massa de ar seco vai interromper a temporada de frio, elevando as temperaturas e baixando ainda mais a umidade do ar nos próximos dias. De acordo com aviso meteorológico emitido pelo NGE (Núcleo de Gerenciamento de Emergências), a partir desta quinta-feira (19) as temperaturas vão ultrapassar os 30ºC em toda a faixa leste e a baixa umidade do ar deve atingir níveis críticos entre os dias 19 e 24 de agosto. A Defesa Civil de Atibaia emitiu alerta para a onda de calor e baixa umidade do ar, que pode ficar abaixo de 20% nesse período.

(Imagem Ilustrativa: Pixabay)

As temperaturas mais altas são esperadas na segunda (23) e terça-feira (24), quando o calor se intensifica ainda mais, a umidade do ar atinge os níveis mais críticos e os termômetros podem chegar perto dos 33°C. Em razão da onda de calor intenso e dos níveis preocupantes de umidade do ar, a Defesa Civil de Atibaia recomenda que a população redobre os cuidados com a hidratação e evite atividades físicas ao ar livre entre as 11h e 15h.

A atuação da massa de ar seco inibe a formação de nuvens de chuva e essa baixa umidade do ar e do solo devido à estiagem prolongada faz com que a vegetação fique muito seca e mais propensa a pegar fogo, aumentando o risco de queimadas. Recentemente, em meio à escalada do número de focos de incêndio na cidade e a sobrecarga de chamados, a Defesa Civil de Atibaia emitiu alerta contra a utilização indevida do fogo para limpeza de terrenos, queima de lixo e restos de poda.

Queimada não limpa, é crime ambiental passível de multa e a denúncia pode ser feita pelos canais de atendimento da Ouvidoria Municipal através do site https://atibaia.1doc.com.br/atendimento, pelo aplicativo WhatsApp – enviando uma mensagem para o número (11) 9.5610-4538 ou pelo link https://wa.me/message/JWH4MCM5SKROI1 –, ou ainda pelo aplicativo “1Doc Atendimento”, disponível gratuitamente nas lojas virtuais da Play Store (Android) e Apple Store (iOS).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia