Defesa Civil faz alerta de incêndios para região de Atibaia durante os próximos dias

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta diante da alta temperatura e da ausência de chuvas, condições que levam à estiagem, deixando o clima mais propício a queimadas em vegetações. O alerta teve início na última segunda-feira (7) e segue até sábado (12), com a região de Atibaia em alerta de alto risco para incêndios em áreas não protegidas.

Nesta semana, em Atibaia, as temperaturas podem chegar aos 32ºC e a umidade do ar abaixo dos 45%. Os reflexos na qualidade do ar atingem diretamente o meio ambiente e a saúde humana, com o crescimento de doenças como rinite e conjuntivite alérgicas – os agentes causadores de alergias (poeira, poluição e pelos de animais) resistem por mais tempo no ar nessas condições. Somada a esses fatores, a falta de hidratação correta pode resultar em viroses e infecções bacterianas.

(Imagem Ilustrativa de Matt Palmer por Unsplash)

Utilizado para remoção de sujeiras, principalmente em terrenos baldios, o fogo não limpa corretamente o local e ateá-lo ainda é considerado um crime ambiental passível de multa. Além de causarem danos ao meio ambiente e à saúde, as queimadas agravam os problemas respiratórios, inclusive piorando quadros de Covid-19 e do vírus Influenza.

Outro hábito que leva a queimadas desenfreadas e a ações irregulares contra o meio ambiente é a soltura de balões, que provoca incêndios nas florestas, vegetações e em áreas urbanas. Vender, fabricar e soltar balões é crime ambiental previsto na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Ao se deparar com queimadas denuncie entrando em contato com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, ou com a Prefeitura pelos canais de atendimento da Ouvidoria de Atibaia, por meio do site https://atibaia.1doc.com.br/atendimento ou dos telefones: (11) 4418–7800 (Opção 05) 0800-7733996.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia