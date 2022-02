Depois de 182 dias, Cantareira registra volume acima de 40%

Depois de 182 dias, finalmente o Cantareira voltou a ficar com seu volume operacional acima dos 40%. Desde o dia 10 de agosto de 2021, o volume não ficava acima dessa marca, mas nesta terça-feira, 08 de fevereiro, o manancial registrou 40,4%.

Na atualização desta sexta (11), o volume operacional era de 41,8%, de acordo com dados da Sabesp. O valor total armazenado na Grande SP, somando todos os reservatórios, era de 55,9%. Confira:

Fonte: https://mananciais.sabesp.com.br/Situacao

O ano de 2022 tem sido marcado por chuva nas regiões de captação, o que fez os reservatórios subirem de forma gradativa ao longo dos dias. Porém, apesar da boa notícia, é válido ressaltar que ainda estamos longe de uma situação confortável. Comparando com os últimos anos, este é um valor muito baixo ainda. Desde 2016 o começo de fevereiro não marcava níveis tão baixos quanto esse.

No momento, o volume de chuva neste mês está em 81,2mm. A média para fevereiro é de 201,6mm.

(Foto: Divulgação/ Sabesp)

Mais chuva

Nesta semana, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul(ZCAS) tem favorecido o aumento da chuva em parte da bacia do Cantareira que fica no sul do estado de Minas Gerais. Este sistema deve se estender até o próximo sábado(12).

Além disso, na próxima semana, a partir do dia 17, uma nova frente fria vai avançar pela costa do Sudeste, podendo formar um novo corredor de umidade. Com isso, há expectativa de chuva por alguns dias seguidos sobre São Paulo. Os meteorologistas da Climatempo também não descartam a chance de mais chuva nos últimos dias do mês, com a possível formação de um outro corredor de umidade.

Fonte: Climatempo